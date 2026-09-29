EQS-News: Börsen AG: Börse Hamburg und Börse Hannover erweitern Handelszeiten für Anleihen – Hannovers Handelsuniversum wächst

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Emittent / Herausgeber: BÖAG Börsen AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Börsen AG: Börse Hamburg und Börse Hannover erweitern Handelszeiten für Anleihen – Hannovers Handelsuniversum wächst

29.09.2026 / 10:00 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG

Börsen AG: Börse Hamburg und Börse Hannover erweitern Handelszeiten für Anleihen – Hannovers Handelsuniversum wächst Hamburg/Hannover, 29.09.2026 – Die Börse Hamburg und die Börse Hannover erweitern ihre Handelszeiten für Anleihen: Ab dem 01.10.2026 können diese börsentäglich bis 22:00 Uhr gehandelt werden. Bisher ist der Handel von 08:00 bis 17:30 Uhr möglich. Handelsteilnehmer und Anleger profitieren damit von mehr zeitlicher Flexibilität.

Darüber hinaus baut die Börse Hannover ihr Handelsuniversum weiter aus: Mit rund 7.000 neuen Werten (Aktien, Zertifikate, Fonds) erweitert sie ab Oktober das Anlagespektrum und bietet Investoren damit eine noch größere Auswahl.

Über die BÖAG Börsen AG
Die BÖAG Börsen AG ist Trägerin der maklergestützten Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover sowie der elektronischen Handelsplattformen Quotrix, LS Exchange und European Investor Exchange. Zusammen verfügen die drei Börsenplätze einschließlich ihrer Handelsplattformen über rund 100.000 Listings von Wertpapieren (Aktien, offene Fonds/ETFs, Anleihen, Genussscheine sowie Zertifikate/ETCs). Zu den Handelsteilnehmern zählen eine große Zahl inländischer Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen. Anleger handeln an den Börsen Hamburg und Hannover die wichtigsten deutschen und alle ausländischen Aktien bis zu bestimmten Volumina courtagefrei. An der Börse Düsseldorf werden alle Aktien und Anleihen im Maklerhandel ohne Courtage gehandelt.
Mit der Fondsbörse Deutschland betreibt die BÖAG Börsen AG zudem einen Initiatoren-unabhängigen Marktplatz für geschlossene Fonds. Weiterhin engagiert sie sich als Initiator des Global Challenges Index, des Global Challenges Paris Aligned und des Global Ethical Values Index im Bereich der nachhaltigen Geldanlage.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.boersenag.de/

Pressekontakt
BÖAG Börsen AG
Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover
Sabrina Otto
Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0
E-Mail: presse@boersenag.de
Internet: www.boersenag.de

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