EQS-News: Castrol bringt „Castrol CORE" auf den Markt, ein integriertes Wärmemanagement-Angebot für Rechenzentren

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Castrol bringt „Castrol CORE" auf den Markt, ein integriertes Wärmemanagement-Angebot für Rechenzentren



29.09.2026 / 05:35 CET/CEST

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Castrol CORE markiert den Übergang von einem produktorientierten Kühlkonzept zu einem integrierten Wärmemanagement-Angebot, das Kühltechnologie, Tests, Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus sowie neue Konstruktionsmöglichkeiten vereint

Die Kundenumfrage von Castrol zeigt eine wachsende Nachfrage nach erfahrenen Partnern, die die immer komplexer werdenden Anforderungen an die Kühlung von Rechenzentren vereinfachen können

Castrol CORE basiert auf Kühltechnologie, die mit führenden Chip- und Hardwareherstellern validiert wurde und durch ein globales Support-Netzwerk in über 150 Ländern unterstützt wird

SINGAPUR, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach KI und Hochleistungsrechnen hat Castrol heute Castrol CORE eingeführt, ein neues End-to-End-Angebot für sein Geschäftsfeld im Bereich des Wärmemanagements für Rechenzentren. Das Angebot soll Kunden dabei helfen, die immer komplexer werdenden Kühlungsanforderungen von der frühen Planungsphase bis hin zum täglichen Betrieb zu bewältigen.

Castrol Logo

Castrol CORE markiert einen Wandel von Castrols bisherigem, produktorientierten Kühlungsgeschäft hin zu einem integrierten, dienstleistungsorientierten Ansatz, der ein Netzwerk aus Produkt-, Infrastruktur-, Planungs- und Servicepartnern vereint und den Kunden einen zentralen Ansprechpartner über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bietet, anstatt die Koordination mit mehreren Lieferanten vornehmen zu müssen.

Im Rahmen von Castrol CORE wird Castrol bereits in einer früheren Phase der Entwicklung der Rechenzentrumsinfrastruktur mit den Kunden zusammenarbeiten und seine bestehende Unterstützung bei der Bereitstellung, Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung um neue Kompetenzen im Bereich der Planung erweitern. Dieser Schritt basiert auf einer Branchenstudie von Castrol, die eine wachsende Nachfrage nach integrierten Wärmemanagementlösungen feststellte, die die Komplexität bei der Zusammenarbeit mit verschiedenen Technologien und Anbietern reduzieren. Die Studie hob zudem Herausforderungen in der Lieferkette und die hohen Ausfallkosten als wesentliche Sorgen der Branche hervor.

Im Mittelpunkt des Angebots stehen die Kühltechnologien von Castrol, die mit führenden Chip- und Hardwareherstellern wie NVIDIA und Intel getestet und validiert wurden. Dies gibt den Kunden die Gewissheit, dass die Technologie mit der KI-Infrastruktur der nächsten Generation Schritt halten kann. Das Angebot wird durch die globalen Technologie- und Testanlagen von Castrol unterstützt – darunter Labore in Großbritannien, den USA, Deutschland und China sowie gemeinsame Labore in ganz Asien und ein Netzwerk von Dienstleistern in mehr als 150 Ländern. Das Netzwerk ermöglicht kontinuierliche Tests, Validierungen und Überwachungen vor Ort über die gesamte Lebensdauer einer Anlage hinweg und hilft Kunden dabei, das Risiko kostspieliger Ausfallzeiten zu verringern.

Peter Huang, Global President of Data Centre and Thermal Management bei Castrol, sagte: „Kunden sagen uns, dass sie nicht einfach nur ein weiteres eigenständiges Produkt wollen. Sie wollen erfahrene Partner, die ihnen helfen können, die gesamte Herausforderung des Wärmemanagements zu lösen. Wir vereinen bewährte Technologie, globale Reichweite und – was entscheidend ist – Design-Know-how, damit wir mit Kunden in jeder Phase eines Projekts zusammenarbeiten können und ihnen die Sicherheit geben, sich auf die nächsten Schritte zu konzentrieren."

Im asiatisch-pazifischen Raum hat Castrol ein regionales Designteam für Rechenzentren aufgebaut, das von lokalen Spezialisten unterstützt wird – ein Zeichen dafür, wie schnell die Region neue Kühlinfrastrukturen einführt. Dieser Ansatz wird bereits in der Praxis getestet: Dieser Ansatz wird bereits in der Praxis getestet: Castrol hat ein Proof-of-Concept-Programm mit einem führenden Rechenzentrumsbetreiber in China abgeschlossen und arbeitet nun mit globalen Betreibern an weiteren Proof-of-Concept-Projekten.

Gestützt auf mehr als 127 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Flüssigkeiten für geschäftskritische Anwendungen wird sich Castrol CORE zunächst auf Kühlsysteme für Rechenzentren konzentrieren und gleichzeitig eine Plattform bieten, über die das Thermomanagement-Angebot von Castrol im Laufe der Zeit auf andere Anwendungen ausgeweitet werden kann.

Informationen zu Castrol

Castrol, eine der weltweit führenden Schmierstoffmarken, blickt auf eine stolze Tradition der Innovation zurück und hat schon immer die Träume von Pionieren beflügelt. Unsere Leidenschaft für Leistung, verbunden mit einer Philosophie der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, hat es Castrol ermöglicht, Schmierstoffe und Fette zu entwickeln, die seit über 127 Jahren das Herzstück zahlreicher technologischer Meisterleistungen zu Lande, in der Luft, auf See und im Weltraum bilden. Castrol bedient Kunden und Verbraucher in den Bereichen Automobil, Schifffahrt, Industrie und Energie. Unsere Markenprodukte sind weltweit für Innovation und hohe Leistung anerkannt – dank unseres Engagements für Premium-Qualität und modernste Technologie.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.castrol.com

Informationen zu Castrol CORE

Castrol CORE ist das integrierte Kühlungslösungsangebot von Castrol, das Design-Know-how, Kühltechnologie und Lebenszyklus-Services vereint, um Kunden mit geschäftskritischen Kühlungsanforderungen zu unterstützen.

Castrol CORE wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Kühlsysteme von Rechenzentren zu erfüllen – von der frühen Planungs- und Spezifikationsphase über die Inbetriebnahme und den Betrieb bis hin zur Wartung und dem laufenden Support.

Cision

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