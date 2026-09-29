EQS-News: Cyprumeds Technologie zur oralen Wirkstoffabgabe erreicht mit MSD-Phase-I-Studie die klinische Entwicklung

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Cyprumeds Technologie zur oralen Wirkstoffabgabe erreicht mit MSD-Phase-I-Studie die klinische Entwicklung



29.09.2026 / 10:00 CET/CEST

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Cyprumeds Technologie zur oralen Wirkstoffabgabe erreicht mit MSD-Phase-I-Studie die klinische Entwicklung

Die Phase-I-Studie untersucht einen firmeneigenen Wirkstoffkandidaten von MSD, der mit Cyprumeds oraler Tablettentechnologie formuliert wurde, und markiert die erstmalige klinische Erprobung von Cyprumeds Technologie am Menschen.

Dieser Meilenstein führt gemäß der bestehenden Kooperationsvereinbarung zwischen den Unternehmen zu einer Zahlung an Cyprumed

Innsbruck, Österreich, 29. September 2026 – Die Cyprumed GmbH, ein Drug Delivery Unternehmen, das innovative orale Darreichungsformen für Peptidtherapeutika entwickelt, gab heute bekannt, dass das Pharmaunternehmen MSD (Kurzform für Merck Sharp & Dohme, in den USA und Kanada Merck & Co., mit Hauptsitz in Rahway, New Jersey, USA) eine klinische Phase-I-Studie mit einem seiner firmeneigenen Wirkstoffkandidaten initiiert hat, der unter Verwendung der von Cyprumed lizenzierten Tabletten-Technologie formuliert wurde. Der Beginn der Studie markiert die erstmalige klinische Erprobung von Cyprumeds Technologie am Menschen und löst eine Meilensteinzahlung seitens MSD aus.

Die Phase-I-Studie folgt auf die im April 2025 bekannt gegebene nicht-exklusive Lizenz- und Optionsvereinbarung der beiden Unternehmen, deren Ziel die Entwicklung oraler Formulierungen von MSD-Peptiden unter Verwendung der innovativen Drug Delivery Technologie von Cyprumed ist. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat Cyprumed Anspruch auf bis zu 493 Millionen US-Dollar an Vorabzahlungen sowie Entwicklungs-, Zulassungs- und Nettoumsatzmeilensteinen im Zusammenhang mit jeglichen im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelten Produkte.

Dr. Florian Föger, CEO von Cyprumed, kommentierte: „Der Start dieser ersten klinischen Studie ist ein bedeutender Meilenstein für Cyprumed und bestätigt das Potenzial unserer Technologie. Unser Ziel ist es nicht nur, die orale Verabreichung von Peptiden zu ermöglichen. Wir wollen wesentliche Herausforderungen der oralen Einnahme überwinden, insbesondere den Einfluss von Nahrung auf die Wirkstoffaufnahme. Dies könnte Patienten mehr Flexibilität bei der Wahl des Zeitpunkts und der Art ihrer Mahlzeiten ermöglichen und zugleich für eine verlässlichere Wirkstoffversorgung sorgen. Wir sind überzeugt, dass dies insbesondere für Menschen mit chronischen Erkrankungen von großer Bedeutung sein könnte, die täglich auf ihre Medikamente angewiesen sind.“

Dr. Martin Werle, COO von Cyprumed, ergänzte: „Unsere Tablettentechnologie wurde entwickelt, um eine hohe orale Bioverfügbarkeit von Peptiden mit einer skalierbaren und industriell umsetzbaren Formulierung zu verbinden. Neben der Möglichkeit, die Eigenschaften der damit entwickelten Arzneimittel gezielt zu optimieren, basiert unsere Plattform zudem auf gut charakterisierten pharmazeutischen Hilfsstoffen. Dies schafft eine solide Grundlage sowohl im Hinblick auf Sicherheit und regulatorische Anforderungen als auch für eine robuste Herstellung und die spätere Skalierbarkeit. In Summe können diese Eigenschaften dazu beitragen, die pharmazeutische und klinische Entwicklung neuer Medikamente zu vereinfachen und effizienter zu gestalten.“

Über Cyprumed GmbH

Cyprumed ist ein auf Drug Delivery Technologien spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Innsbruck, Österreich. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologieplattformen für die orale Verabreichung therapeutischer Peptide, darunter GLP-1-Analoga, makrozyklische Verbindungen und Miniproteine. Cyprumeds firmeneigene Plattformen für die Wirkstoffabgabe zeichnen sich durch innovative Tablettenformulierungen aus, die eine herausragende orale Bioverfügbarkeit bieten und auf bereits zugelassenen pharmazeutischen Hilfsstoffen aufbauen, was Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und die Konformität mit regulatorischen Vorschriften gewährleistet. Cyprumed hat sich zum Ziel gesetzt, das Feld der Peptidtherapeutika durch die Bereitstellung patientenfreundlicher und einfach herzustellender oraler Darreichungsformen grundlegend zu verändern.

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Kontakte

Cyprumed GmbH

Dr. Florian Föger, CEO

info@cyprumed.net

Medienanfragen

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Dr. Cora Kaiser, Dr. Johanna Kobler

+49 89 210 2280

cyprumed@mc-services.eu

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