EQS-News: Eine neue Studie zeigt, dass beinahe 95 % der viralen TikTok-Videos zu koreanischer Hautpflege und „Glass Skin" irreführende Behauptungen enthalten

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Eine neue Studie zeigt, dass beinahe 95 % der viralen TikTok-Videos zu koreanischer Hautpflege und „Glass Skin" irreführende Behauptungen enthalten



30.09.2026 / 00:05 CET/CEST

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WIEN, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Fast 95 % der viralen koreanischen Hautpflege- und „Glass-Skin"-TikTok-Videos enthielten mindestens eine potenziell irreführende Behauptung, während grundlegende Sicherheitsinformationen weitgehend fehlten. Dies geht aus einer neuen Studie hervor, die heute auf dem Kongress 2026 der European Academy of Dermatology and Venereology vorgestellt wurde.

Koreanische Hautpflege und das Streben nach „Glass Skin" – ein beliebter Begriff für klare, glatte und tiefgehend mit Feuchtigkeit versorgte Haut – haben sich zu einem weltweiten Social-Media-Phänomen entwickelt, insbesondere auf TikTok, wo solche Routinen Millionen von Nutzern erreichen können. Die dermatologische Richtigkeit und Sicherheit dieser Inhalte wurden jedoch bislang nicht umfassend untersucht.

In einer der ersten Studien dieser Art analysierten Forscher im Mai 2026 Videos zu beliebten koreanischen Hautpflege- und „Glass-Skin"-Routinen. Um algorithmische Verzerrungen zu minimieren, nutzten die Forscher ein neutrales Konto ohne vorherige Interaktionshistorie und sichteten die beliebtesten Videos zu fünf Suchbegriffen im Zusammenhang mit koreanischer Hautpflege. Nach Ausschluss bestimmter Videos wurden 38 Videos anhand der Global Quality Scale und des modifizierten DISCERN auf dermatologische Aussagen, Sicherheitsinformationen, Qualität und Zuverlässigkeit bewertet.

Fast 95 % der Videos enthielten mindestens eine irreführende Behauptung, während 84 % unterschiedliche Hauttypen nicht berücksichtigten, 45 % übermäßige Kombinationen von Wirkstoffen ohne angemessene Sicherheitshinweise bewarben und 32 % sofortige Ergebnisse versprachen.

„Was uns am meisten überraschte, war, wie konsequent grundlegende Sicherheitsinformationen fehlten", stellte die Hauptautorin Dr. Maria Lúcia Paysano fest. „Nur eines der 38 Videos erwähnte das Risiko von Hautreizungen, nur zwei gingen auf Sonnenschutz ein, keines erwähnte das Risiko einer Kontaktdermatitis und keines empfahl die Konsultation eines Dermatologen."

Alle Videos wurden als unzuverlässig oder weniger zuverlässig eingestuft, während keines eine externe Quelle oder Referenz Fast 82 % wurden von Influencern ohne medizinischen Hintergrund erstellt, 11 % von Kosmetikmarken und 8 % von anderen Erstellern von Beauty-Inhalten; keines wurde von Dermatologen produziert.

„Unsere Ergebnisse zeigen eine deutliche Diskrepanz zwischen der Beliebtheit dieser Inhalte und der Qualität der bereitgestellten Informationen", sagte Dr Paysano. „Die Anwendung dieser Routinen ohne individuelle Beratung kann zu Reizungen, übermäßigem Peeling, Akne-Schüben oder einer Störung der Hautbarriere führen, insbesondere wenn mehrere Wirkstoffe kombiniert werden."

Die Forscher betonten, dass die koreanische Hautpflege an sich nicht das Problem sei. Vielmehr bestehe die Sorge, dass Hautpflegeprinzipien wie sanfte Reinigung, Feuchtigkeitsversorgung und Barrierepflege in den sozialen Medien zu viralen, pauschalen Routinen ohne angemessene Sicherheitshinweise umgewandelt werden könnten.

„Verbraucher sollten bei Inhalten, die sofortige oder universelle Ergebnisse versprechen, Vorsicht walten lassen", fügte Dr Paysano hinzu.

Cision

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