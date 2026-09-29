EQS-News: Eines der führenden Tierarztnetzwerke Deutschlands entscheidet sich für CoVet AI zur Modernisierung der klinischen Dokumentation

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Eines der führenden Tierarztnetzwerke Deutschlands entscheidet sich für CoVet AI zur Modernisierung der klinischen Dokumentation



29.09.2026 / 16:30 CET/CEST

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Tierarzt Plus Partner führt CoVet als exklusive, KI-gestützte Lösung für die klinische Dokumentation in seinem gesamten Netzwerk ein und hilft damit den Tierarztteams, weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben und mehr Zeit mit Patienten und Kunden zu verbringen.

TORONTO, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- CoVet, der KI-gestützte klinische Copilot, der speziell für Tierärzte entwickelt wurde, gab heute bekannt, dass Tierarzt Plus Partner (TPP) sich für CoVet entschieden hat, um KI-gestützte klinische Dokumentation in den Praxen seines gesamten Netzwerks in Deutschland einzuführen.

CoVet is the AI-powered assistant built by veterinary professionals who understand the realities of life in the clinic - designed to simplify operations and reduce administrative strain.

Tierarzt Plus Partner ist eines der führenden Netzwerke für Kleintierpraxen in Deutschland und beschäftigt landesweit rund 1.900 Mitarbeiter. Das Netzwerk bietet das gesamte Spektrum der Haustierversorgung und unterstützt Partnerpraxen durch Technologie, Fortbildung und betriebswirtschaftliches Know-how dabei, erfolgreich zu sein. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird CoVet im gesamten TPP-Netzwerk eingeführt, zunächst in mehr als 30 Praxen, bevor die Einführung weiter ausgebaut wird. Mit dem Ziel, im ersten Jahr eine Akzeptanz von 80 % zu erreichen, spiegelt die Einführung das Engagement von TPP wider, klinische Arbeitsabläufe zu modernisieren und Tierärzteteams praktische Werkzeuge an die Hand zu geben, die den Verwaltungsaufwand reduzieren, die Qualität der Dokumentation verbessern und mehr Zeit für die Patientenversorgung schaffen.

Durch den Einsatz von CoVet werden Tierärzteteams im gesamten TPP-Netzwerk in der Lage sein, die klinische Dokumentation zu automatisieren, den Zeitaufwand für die Erstellung von Krankenakten zu reduzieren und eine einheitlichere Dokumentation über alle Praxen hinweg zu gewährleisten. Die Einführung soll dazu beitragen, dass Tierärzte weniger Zeit nach Feierabend mit Papierkram verbringen und sich stattdessen stärker auf die Patientenversorgung, die Kommunikation mit den Tierhaltern und die Zusammenarbeit innerhalb ihrer Teams konzentrieren können.

„Technologie sollte Tierärzten dabei helfen, mehr Zeit für die Betreuung ihrer Patienten, die Kommunikation mit ihren Kunden und die Aufrechterhaltung einer gesunden Work-Life-Balance aufzuwenden", sagte Yannick Bloem, CEO und Mitbegründer von CoVet. „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Tierarzt Plus Partner KI-gestützte klinische Dokumentation für Tierarztpraxen in ganz Deutschland bereitzustellen. Gemeinsam helfen wir Praxen dabei, ihre Arbeitsabläufe zu modernisieren, und geben Tierärzten praktische Werkzeuge an die Hand, die den Verwaltungsaufwand reduzieren, die Kommunikation mit Tierhaltern verbessern und eine nachhaltigere berufliche Laufbahn ermöglichen."

„Unser Ziel war es schon immer, unseren Partnerpraxen die Instrumente und die Unterstützung zur Verfügung zu stellen, die sie für ihren Erfolg benötigen, und gleichzeitig jeder Klinik zu ermöglichen, ihre eigene Identität zu bewahren", sagte Marcel Reijers, CEO von Tierarzt Plus Partner. „CoVet hilft uns dabei, diese Mission fortzusetzen, indem es die Effizienz steigert, die Qualität der klinischen Dokumentation verbessert und unseren Tierärzteteams mehr Zeit gibt, sich auf Patienten und Kunden zu konzentrieren."

Während sich die Einführung von KI in der Tiermedizin europaweit weiter beschleunigt, trägt Tierarzt Plus Partner dazu bei, zu zeigen, wie KI-gestützte klinische Dokumentation erfolgreich in großem Maßstab umgesetzt werden kann. Indem das Netzwerk Tierärzteteams mit praktischen Tools ausstattet, die die Effizienz steigern, die Dokumentation verbessern und eine bessere Kommunikation mit den Kunden fördern, trägt es dazu bei, eine nachhaltigere Zukunft für die Veterinärmedizin zu gestalten und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe für digitale Innovation in Deutschland.

Informationen zu CoVet

CoVet ist ein KI-gestützter klinischer Copilot, der von Tierärzten für Tierärzte entwickelt wurde. CoVet wurde entwickelt, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Burnout vorzubeugen. Es automatisiert SOAP-Notizen, transkribiert Konsultationen und rationalisiert die Kundenkommunikation, wodurch Kliniken mehr als zwei Stunden pro Tierarzt und Tag einsparen. Tausende von Anwendern auf sechs Kontinenten vertrauen auf CoVet und helfen Veterinärteams, ihre Zeit zurückzugewinnen und sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren: außergewöhnliche Patientenversorgung.

Erfahren Sie mehr unterhttps://co.vet

Informationen zu Tierarzt Plus Partner

Tierarzt Plus Partner (TPP) ist eines der führenden Netzwerke für Kleintierpraxen in Deutschland und unterstützt landesweit fast 110 Kliniken sowie rund 1.700 Mitarbeiter. Gegründet wurde es, um die tierärztliche Versorgung in Deutschland zu sichern und auszubauen. Das Netzwerk unterstützt seine Praxen durch zentralisierte operative, klinische und betriebswirtschaftliche Unterstützung. TPP hilft seinen Partnerpraxen durch Investitionen in Mitarbeiter, Technologie und Weiterbildung, erfolgreich zu sein. Das Netzwerk bietet das gesamte Spektrum der Haustierversorgung an, einschließlich Präventivmedizin, Chirurgie, Diagnostik und Spezialleistungen, wobei der Schwerpunkt stets auf einer hochwertigen Patientenversorgung und langfristiger Nachhaltigkeit liegt.

Weitere Informationen finden Sie untertierarztpluspartner.de

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