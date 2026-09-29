EQS-News: EPAM belegt Platz 1 in den Bereichen Kundenzufriedenheit und Service Delivery in der Schweizer Whitelane-Studie 2026

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EPAM belegt Platz 1 in den Bereichen Kundenzufriedenheit und Service Delivery in der Schweizer Whitelane-Studie 2026



29.09.2026 / 08:05 CET/CEST

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Die Spitzenplatzierungen in den kundenorientierten Rankings in den Bereichen allgemeine Zufriedenheit, Applictaion Services, Service Delivery, Kundenbetreuung und End-to-End-Sicherheit spiegeln das Vertrauen der Schweizer Unternehmen in die konsequente Umsetzung durch EPAM und seine strategischen Technologiepartnerschaften wider.

NEWTOWN, Pa. Und GENF, 29. SEPTEMBER 2026 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) wurde von seinen Kunden in der „2026 IT Sourcing Study" von Whitelane Research als einer der leistungsstärksten IT-Dienstleister in der Schweiz ausgezeichnet und belegte bei mehreren wichtigen Kennzahlen zu Kundenzufriedenheit und Servicequalität den ersten Platz.

EPAM Ranks #1 for Satisfaction and Delivery in 2026 Swiss Whitelane Research Study

EPAM belegte in der Schweiz den ersten Platz in den Bereichen allgemeine Zufriedenheit und Anwendungsdienste ("Application Services") und erzielte in beiden Kategorien 83 Prozent; zudem führte das Unternehmen die Studie in den Bereichen Leistungserbringung ("Service Delivery") und Kundenbetreuung mit 86 Prozent an. Die Ergebnisse zeugen von einer durchgängig positiven Kundenerfahrung, die sich über die technische Umsetzung, die Qualität des Service und das strategische Beziehungsmanagement erstreckt.

„Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen unserer Kunden, das sich in den starken Ergebnissen und in den Partnerschaften widerspiegelt, die wir auf dem gesamten Schweizer Markt aufgebaut haben", sagt Enver Amdiy, SVP und Leiter des Geschäftsbereichs Europa bei EPAM. „Unser Fokus liegt darauf, uns eng an den strategischen Prioritäten unserer Kunden auszurichten und ihnen dabei zu helfen, zu skalieren, neue Technologien einzuführen und Technologieinvestitionen in messbare Gewinne bei Produktivität, Effizienz und Business Performance umzuwandeln."

In der Studie aus dem Jahr 2026 bewerteten mehr als 170 hochrangige IT-Entscheidungsträger aus den Unternehmen mit den höchsten IT-Ausgaben über 400 verschiedene IT-Beschaffungsbeziehungen anhand von Schlüsselkennzahlen und IT-Bereichen und lieferten damit einen der repräsentativsten „Voice-of-the-Customer"-Berichte zum IT-Dienstleistungsmarkt in der Schweiz. Die Umfrageteilnehmer bewerteten 22 Dienstleister in verschiedenen Leistungskategorien, wobei EPAM in den folgenden Kategorien als „außergewöhnlich leistungsstark" eingestuft wurde:

Service Quality: EPAM belegte Platz 1 mit einer Bewertung von 86 %

Kundenbetreuung: EPAM belegte Platz 1 mit einer Bewertung von 86 %

Application Services: EPAM belegte Platz 1 mit einer Bewertung von 83 %

Allgemeine Zufriedenheit: EPAM belegte Platz 1 mit einer Bewertung von 83 %

End-to-End-Sicherheit: EPAM erhielt eine Bewertung von 80 %

Neben den Rankings der IT-Dienstleister weist die Studie von Whitelane Research auf eine sich wandelnde Schweizer IT-Dienstleistungslandschaft hin, in der Unternehmen ein erneutes Interesse an externen IT-Partnerschaften zeigen, das in erster Linie durch den Bedarf an größerer Skalierbarkeit, dem Zugang zu neuen Technologien und Kostensenkungen getrieben wird. Gleichzeitig konzentrieren sich die Prioritäten im Bereich der künstlichen Intelligenz zunehmend auf praktische Geschäftsergebnisse, darunter die Produktivität der Mitarbeiter, die Automatisierung von IT- und Geschäftsabläufen sowie das Kundenerlebnis.

„EPAM zeichnet sich auf dem Schweizer Technologiemarkt weiterhin durch die Qualität seiner Mitarbeiter, eine starke Service Delivery und enge Kundenbeziehungen aus", sagte Jef Loos, Leiter der Forschungsabteilung für Europa bei Whitelane Research. „Die Ergebnisse der diesjährigen Studie spiegeln das durchweg positive Kundenfeedback wider, während die wachsende Marktpräsenz und die Erfolgsbilanz bei komplexen Aufbau- und Transformationsprojekten die zunehmende Bedeutung des Unternehmens auf dem Schweizer IT-Dienstleistungsmarkt unterstreichen."

Die Leistung von EPAM in der Schweiz stützt sich auf eine starke Erfolgsbilanz in den Studien von Whitelane Research in ganz Europa. Im Jahr 2026 wurde das Unternehmen in kundenorientierten Bewertungen als einer der leistungsstärksten IT-Dienstleister der folgenden Regionen anerkannt:

Großbritannien und Irland – EPAM belegte Platz 1 bei der allgemeinen Zufriedenheit

Skandinavien – EPAM belegte Platz 1 für herausragende IT-Dienstleistungen

Belgien und Luxemburg – EPAM wurde als einer der führenden IT-Dienstleister ausgezeichnet

Niederlande – EPAM wurde zum vierten Mal in Folge als einer der führenden IT-Anbieter ausgezeichnet

Europaweit – EPAM wurde in der europäischen Studie 2025/2026 zum dritten Mal in Folge als führender IT-Anbieter für Anwendungsdienste ausgezeichnet

Die vollständigen Umfrageergebnisse finden Sie hier: whitelane.com/switzerland-2026.

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Über EPAM Systems, Inc. EPAM (NYSE:EPAM) ist ein weltweit führender Anbieter von AI-Transformations-Engineering und integrierter Beratung und betreut sowohl Forbes Global 2000-Unternehmen als auch ambitionierte Start-ups. Mit über 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen maßgeschneiderte Software, Produkt- und Plattform-Engineering unterstützt EPAM Unternehmen dabei, sich zu AI-nativen Unternehmen zu entwickeln und messbaren Mehrwert aus Innovationen und digitalen Investitionen zu generieren. EPAM wird von Branchen-Benchmarks und führenden Analysten als Vorreiter im Bereich KI anerkannt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und engagiert sich gleichzeitig vor Ort, um die Zukunft für Kunden, Partner und Mitarbeiter Wirklichkeit werden zu lassen.

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