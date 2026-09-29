EQS-News: ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH starten Platzierung von bis zu 500.000 bestehenden Aktien der ASTA Energy Solutions AG

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ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH starten Platzierung von bis zu 500.000 bestehenden Aktien der ASTA Energy Solutions AG



29.09.2026 / 17:45 CET/CEST

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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Ausgabe von Wertpapieren dar und ist auch nicht Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung; sie gilt zudem nicht als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, noch darf sie (oder ein Teil davon) oder die Tatsache ihrer Verbreitung als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung jeglicher Art in Bezug auf Wertpapiere dienen, im Zusammenhang damit herangezogen werden oder als Anreiz zum Abschluss eines solchen Vertrags oder einer solchen Verpflichtung wirken.

Pressemeldung

ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH starten Platzierung von bis zu 500.000 bestehenden Aktien der ASTA Energy Solutions AG

Platzierung von bis zu 500.000 bestehenden Aktien der ASTA Energy Solutions AG (ca. 3,5 % des Grundkapitals) ausschließlich bei institutionellen Investoren

Erhöhung des Freefloats auf ca. 42,9 % und damit Verbesserung der Handelsliquidität der Aktie

Ein Teil der Erlöse der veräußernden Aktionäre soll zur Begleichung einer vertraglich vereinbarten Earn-out-Verpflichtung verwendet werden

ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH bleiben mit einem gemeinsamen Anteil von ca. 51,2 % Mehrheitsaktionäre

Oed (Österreich), 29. September 2026 – Die ASTA Energy Solutions AG (ISIN AT100ASTA001, „ASTA“ oder die „Gesellschaft“) wurde von ihren Mehrheitsaktionären ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH (gemeinsam die „Verkaufenden Aktionäre“) darüber informiert, dass diese beabsichtigen, im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens insgesamt bis zu 500.000 bestehende Aktien der Gesellschaft ausschließlich bei institutionellen Investoren zu platzieren. Die Platzierung erfolgt im Rahmen von Transaktionen, die von den Registrierungspflichten des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) befreit sind oder diesen nicht unterliegen (die „Platzierung“). Dies entspricht bis zu ca. 3,5 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

Das Bookbuilding beginnt unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung und kann kurzfristig abgeschlossen werden. Der Platzierungspreis und die endgültige Anzahl der platzierten Aktien werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben. Der Vollzug der Platzierung wird für den 1. September 2026 (T+2) erwartet. Der Gesellschaft fließen aus der Platzierung keine Erlöse zu.

Erhöhung von Freefloat und Liquidität

Die Platzierung trägt der anhaltenden Nachfrage institutioneller Investoren nach einem höheren Freefloat und einer verbesserten Handelsliquidität der ASTA-Aktie Rechnung. Bei vollständiger Durchführung der Platzierung wird sich der Freefloat voraussichtlich von ca. 39,4 % auf ca. 42,9 % erhöhen. Die Transaktion soll die Liquidität der Aktie erhöhen und die internationale institutionelle Investorenbasis der Gesellschaft weiter verbreitern.

Verwendung der Erlöse

Die Verkaufenden Aktionäre beabsichtigen, einen Teil der Nettoerlöse aus der Platzierung zur Begleichung der im Zusammenhang mit dem Erwerb von ASTA vereinbarten vertraglichen Earn-out-Verpflichtung gegenüber der Montana Aerospace AG zu verwenden. Die Earn-out-Verpflichtung wurde bereits durch den erfolgreichen Börsengang von ASTA Anfang 2026 ausgelöst und ist an den ehemaligen Eigentümer von ASTA (Montana Aerospace AG) zu zahlen.

Langfristiges Engagement der Mehrheitsaktionäre

Nach Abschluss der Platzierung werden die Verkaufenden Aktionäre voraussichtlich weiterhin insgesamt ca. 51,2 % des Grundkapitals der Gesellschaft halten und Mehrheitsaktionäre von ASTA bleiben. Der bestehende Lock-up für die Verkaufenden Aktionäre aus dem Börsengang der Gesellschaft zu Beginn dieses Jahres wurde vom Sole Global Coordinator aufgehoben, und die Verkaufenden Aktionäre haben sich vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen zu einer neuen Lock-up-Periode von 180 Tagen ab Vollzug der Platzierung verpflichtet.

Berenberg agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der Platzierung.



Über ASTA Energy Solutions AG

ASTA Energy Solutions AG ist ein führender globaler Hersteller hochpräziser Kupferlösungen für Stromerzeugung, Stromübertragung und E-Mobilität. Mit einer über 210-jährigen Unternehmensgeschichte und rund 1.600 Mitarbeitenden an sechs Standorten auf drei Kontinenten vereint ASTA einzigartiges Technologie-Know-how mit einem globalen Produktionsnetzwerk. Zu den langjährigen Kunden zählen führende Unternehmen der globalen Energiewende wie Siemens Energy, GE Vernova, Hitachi und Andritz. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Januar 2026 wurde ASTA innerhalb kürzester Zeit in den SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen und erfüllt seither die strengen Transparenz- und Berichterstattungsanforderungen des Prime Standards.

Hinweis

Diese Pressemitteilung darf weder direkt noch indirekt, weder ganz noch teilweise, in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia), in Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verbreitet oder herausgegeben werden, noch an Personen, die sich in einer anderen Rechtsordnung befinden oder dort ansässig sind, in der dies rechtswidrig wäre. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein, und Personen, in deren Besitz dieses Dokument oder andere darin erwähnte Informationen gelangen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Ausgabe von Wertpapieren dar und ist auch kein Teil davon; ebenso wenig handelt es sich um eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, noch darf sie (oder ein Teil davon) oder die Tatsache ihrer Verbreitung als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung jeglicher Art in Bezug auf Wertpapiere dienen, im Zusammenhang damit herangezogen werden oder als Anreiz zum Abschluss eines solchen Vertrags oder einer solchen Verpflichtung wirken.

Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung weder in den Vereinigten Staaten noch in die Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, verpfändet oder anderweitig übertragen werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes vor, jeweils unter Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten. Dementsprechend werden die hierin genannten Wertpapiere ausschließlich Personen angeboten und verkauft, bei denen berechtigterweise davon ausgegangen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer im Sinne von und unter Berufung auf Rule 144A des U.S. Securities Act sind, sowie im Rahmen von „Offshore-Transaktionen“ außerhalb der Vereinigten Staaten unter Einhaltung und unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act. In den Vereinigten Staaten wurde und wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere durchgeführt.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richten sich diese Pressemitteilung sowie etwaige später erfolgte Angebote ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind, und stellen unter keinen Umständen eine Aufforderung an die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einem Angebot oder ein öffentliches Angebot im Sinne der Prospektverordnung dar. Das Angebot und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere erfolgen gemäß einer Ausnahmeregelung der Prospektverordnung von der Verpflichtung zur Erstellung eines Prospekts für Wertpapierangebote. Für diese Zwecke bezeichnet der Begriff „Prospektverordnung“ die Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen, die über professionelle Erfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen verfügen, die unter Artikel 19 Absatz 5 des „Financial Services and Markets Act 2000“ (Financial Promotion) Order 2005 (Order) (investment professionals) oder (iii) vermögende Unternehmen sowie andere Personen, an die diese Mitteilung rechtmäßig übermittelt werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen (alle oben genannten Personen werden als „relevante Personen“ bezeichnet). Jegliche Anlageaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, stehen ausschließlich relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit diesen durchgeführt.

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Der Placement Agent handelt im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien ausschließlich im Auftrag der verkaufenden Aktionäre und gegenüber keiner anderen Person und ist gegenüber keiner anderen Person dafür verantwortlich, die den Kunden des Placement Agent gewährten Schutzmaßnahmen zu gewährleisten oder Beratung im Zusammenhang mit einem Angebot der Aktien zu leisten.

Kontakt:

Christoph Rainer

Head of Investor Relations

ASTA Energy Solutions AG

Phone: +43 664 8080 5500

Email: ir@astagroup.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG Oed 1 2755 Oed Österreich Telefon: +43 2632 700 E-Mail: office@astagroup.com Internet: https://www.astagroup.com/de ISIN: AT100ASTA001 WKN: A4214T Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF) LEI Code: 529900H9GYEOPOXFNN04 EQS News ID: 2407310

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