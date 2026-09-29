EQS-News: JDC bringt ersten KI-Agenten in den deutschen Maklermarkt

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JDC bringt ersten KI-Agenten in den deutschen Maklermarkt



29.09.2026 / 12:07 CET/CEST

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JDC Group bringt ersten KI-Agenten in den deutschen Maklermarkt



Die JDC Group AG treibt die Digitalisierung des deutschen Versicherungsvertriebs weiter voran und bringt einen KI-basierten Agenten für Versicherungsvermittlung auf den Markt. Die neue Technologie kann definierte Prozesse wie Neuabschlüsse von Sachversicherungsverträgen oder Kundenrückfragen eigenständig bearbeiten und unterstützt Versicherungsvermittler bei wiederkehrenden Aufgaben.

Der KI-Agent verbindet die bestehende Technologieplattform von JDC und die Morgen & Morgen Datenbank mit den Möglichkeiten moderner generativer künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, einfacher Neugeschäft zu generieren, administrative Tätigkeiten zu automatisieren, Informationen intelligent zu verarbeiten und Vermittler bei der Betreuung ihrer Kunden zu entlasten. Dabei steht nicht die Ersetzung des Vermittlers, sondern die intelligente Unterstützung und Automatisierung von Prozessen im Mittelpunkt.

Der neue Agent soll zunächst für ausgewählte Anwendungsfälle eingesetzt und anschließend sukzessive um zusätzliche Funktionen erweitert werden. Durch die Integration in das bestehende JDC-Ökosystem können dabei vorhandene Daten, Prozesse und Schnittstellen genutzt werden. Er steht zunächst internen Teams zur Verfügung und soll nach der erfolgreichen Einführung den Maklern vorgestellt werden.

Konkrete Anwendungsfälle der JDC KI-Tools sind unter anderem:

Automatisierter Vertragsabschluss: Der KI-Agent liest online-Leads und Kunden-Nachrichten ein, erkennt deren Inhalt und bietet Kunden automatisch eine passende Vertragslösung an. Er kann bei Sachversicherungsverträgen (zunächst Rechtsschutz, später alle Sparten) ohne weiteres menschliches Eingreifen die Kundenkommunikation inklusive Abschluss übernehmen.

Vertragsanalyse: Versicherungsunterlagen zu bestehenden Verträgen können automatisiert analysiert und relevante Vertragsinformationen, Fristen, Änderungen oder Handlungsbedarfe identifiziert werden.

Kundenanfragen: Der Agent kann eingehende Kundenanfragen verstehen, Informationen aus den vorhandenen Systemen zusammenführen und vorbereitete Antworten bzw. nächste Prozessschritte erzeugen.

Vertragsänderungen: Bei Änderungswünschen – beispielsweise bei Adress-, Bank- oder Kontaktdaten – kann der Agent die notwendigen Informationen erfassen, den Vorgang vorbereiten und definierte Folgeprozesse anstoßen.

Wiedervorlagen und Bestandsmanagement: Die JDC KI erkennt Handlungsbedarfe und Fristen und kann selbstständig Wiedervorlagen oder Folgeaktivitäten initiieren.

Mit der Einführung des KI-Agenten sowie weiterer KI-Systeme unterstreicht JDC ihren Anspruch, technologische Innovationen frühzeitig für den Versicherungs- und Finanzvertrieb nutzbar zu machen und die Effizienz sowie Skalierbarkeit digitaler Vermittlungsprozesse weiter zu erhöhen.

„Mit unseren KI-Tools machen wir künstliche Intelligenz im Versicherungsvertrieb konkret nutzbar. Wir schaffen damit einen digitalen Mitarbeiter, der Aufgaben selbstständig bearbeiten kann und unseren Vermittlern mehr Zeit für das Wesentliche gibt: die Beratung ihrer Kunden,sagt Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group AG. „Damit gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt bei der Digitalisierung des Versicherungsvertriebs. Künstliche Intelligenz wird zunehmend zu einem praktischen Werkzeug im Arbeitsalltag von Vermittlern – und genau hier setzen wir an“,

„Wir erleben gerade den Übergang von klassischen Plattformlösungen zu intelligenten Systemen, die nicht nur Informationen bereitstellen, sondern Aufgaben selbstständig ausführen können. Das macht unsere Plattform noch skalierbarer. Wir können steigende Volumina effizient verarbeiten, unsere Partner gezielt entlasten und gleichzeitig die Qualität im Kundenservice sichern“, ergänzt Dr. Ramona Evens, COO der JDC Group AG.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., MORGEN & MORGEN, allesmeins, Top Ten, FMK und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 300 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 2,5 Millionen Kunden, einem Fondsbestand von über 11 Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von über 1,6 Milliarden Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen.

Disclaimer

Die Vorstände der JDC Group AG halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

Kontakt:

JDC Group AG

Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de

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