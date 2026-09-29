EQS-News: La Française Finance Services ernennt Mickaël Bonomo zum CEO

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La Française Finance Services ernennt Mickaël Bonomo zum CEO



29.09.2026 / 09:05 CET/CEST

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La Française Finance Services ernennt Mickaël Bonomo zum CEO

La Française Finance Services (LFFS), die anlageklassenübergreifende Vertriebsplattform von La Française (der Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale), gibt die Ernennung von Mickaël Bonomo zum CEO mit Wirkung zum 1. Juli 2026 bekannt. Bonomo wird zudem Mitglied des Exekutivkomitees von La Française.

In seiner neuen Funktion leitet Mickaël Bonomo alle Vertriebsaktivitäten der Groupe La Française, zu der acht Asset-Management-Gesellschaften[1] gehören. Seine Aufgabe besteht darin, die Mittelzuflüsse aus den Zielkundensegmenten zu fördern, bestehende Partnerschaften zu stärken und den Ausbau des Angebots der Gruppe in ihren Schlüsselmärkten Europa und Asien voranzutreiben.

„Mickaëls Ernennung läutet ein neues Kapitel in unserer Unternehmensentwicklung ein. Sein tiefgreifendes Verständnis unserer Investmentkompetenzen, gepaart mit seiner Fähigkeit, Teams zu motivieren und Geschäftsziele in Ergebnisse umzusetzen, wird entscheidend zu unserem Erfolg beitragen“, sagt Guillaume Cadiou, CEO der Groupe La Française.

„Unsere Vertriebsplattform ist gut aufgestellt, um in diesen Märkten zu wachsen. Wir verfügen über ein anerkanntes Produktportfolio, Teams vor Ort und eine starke Nachfrage nach unserer Expertise. Meine Aufgabe ist es, klare, quantifizierte Ziele festzulegen, die Teams zu führen und die Umsetzung unserer Strategie in enger Zusammenarbeit mit unseren Asset-Management-Gesellschaften voranzutreiben, damit jeder Schlüsselmarkt sein Wachstumspotenzial voll ausschöpfen kann“, fasst Mickaël Bonomo, neu ernannter CEO der La Française Finance Services, zusammen.

Beruflicher Werdegang

Mickaël Bonomo verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche. Er begann seine berufliche Laufbahn 2001 im Bereich Gruppenversicherungen und betriebliche Altersvorsorge. Im Jahr 2008 wechselte er zu Barclays Wealth Managers France als Vertriebsleiter für Mitarbeitersparpläne. 2010 wechselte er zu Crédit Mutuel Alliance Fédérale, wo er verschiedene Führungspositionen im Vertrieb bekleidete, darunter die Leitung des Ausschreibungswesens und der Beziehungen zu Vertriebspartnern für Crédit Mutuel AM. Im Jahr 2024 wurde er zu einem der beiden leitenden Geschäftsführer von Crédit Mutuel AM ernannt und übernahm die Verantwortung für die Investment-Support-Funktionen.

Bonomo hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und Management von der IAE Paris Sorbonne Business School sowie einen Maîtrise-Abschluss in Angewandter Mathematik und Sozialwissenschaften (MASS). Außerdem ist er qualifizierter Versicherungsmathematiker, Mitglied des Institut des Actuaires und Absolvent des Centre d’Etudes Actuarielles aus dem Jahr 2018.

Über La Française

La Française, die Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bietet eine fundamentale, aktive Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele über alle Anlageklassen hinweg verbindet. Als Multi-Spezialist im Bereich Vermögensverwaltung konzentrieren sich die Teams auf ihre Kernkompetenzen und integrieren dabei fortschrittliche ESG-Grundsätze in ihre Analysen und Investmentprozesse. La Française ist in börsennotierten und nicht-börsennotierten Märkten tätig, einschließlich Immobilien. Mit einem verwalteten Vermögen von über 163 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2025), 1.000 Experten und einer Präsenz in zehn Ländern entwickelt La Française innovative Investmentlösungen, die auf die Ziele und Anlagehorizonte der Kunden abgestimmt sind.

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[1] Crédit Mutuel Asset Management, Crédit Mutuel Impact, Crédit Mutuel Gestion, La Française SAM, La Française REM, CIC Private Debt, New Alpha AM, Cigogne Management.

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