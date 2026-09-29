EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb der traditionsreichen Steinmüller Engineering GmbH von der IHI Group

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Mutares unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb der traditionsreichen Steinmüller Engineering GmbH von der IHI Group

29.09.2026 / 07:30 CET/CEST
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Mutares unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb der traditionsreichen Steinmüller Engineering GmbH von der IHI Group

  • Deutscher Spezialist für thermische Verfahrenstechnik
  • Gesamtleistung von nahezu EUR 100 Mio.
  • Mehr als 1.300 realisierte Projekte für über 500 Kunden in 80 Ländern
  • Closing der Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal 2026

München, 29. September 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Erwerb der traditionsreichen Steinmüller Engineering GmbH („Steinmüller“) von der IHI Corporation („IHI Group") unterzeichnet. Steinmüller ist ein deutscher Entwickler von Lösungen der thermischen Verfahrenstechnik für den Energie- und Industriesektor. Die Transaktion erfolgt im Rahmen eines Share-Deals, dessen Closing vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen für das vierte Quartal 2026 erwartet wird.

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1874 zurück; seit 2014 gehört es zur japanischen IHI Group. Steinmüller bietet heute Engineering-, Beschaffungs- und schlüsselfertige EPC-Lösungen für Feuerungs- und Verbrennungsanlagen, Abgasreinigung und Wärmeübertragung an, vorwiegend für Kunden aus den Bereichen Energieversorgung, Entsorgung, Chemie und Industrie. Das Leistungsangebot wird durch ein Portfolio europäischer Patente gestützt. Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Gummersbach. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Steinmüller eine Gesamtleistung von nahezu EUR 100 Mio. Insgesamt hat das Unternehmen bereits mehr als 1.300 Projekte der thermischen Verfahrenstechnik für über 500 Kunden in 80 Ländern realisiert.

Die Akquisition stellt ein neues Plattforminvestment für Mutares im Bereich Energiewende und industrielle Dekarbonisierung dar. Dieser Markt profitiert von einem starken, regulatorisch getriebenen Wachstum. Mit fundiertem Engineering-Know-how und einem starken Patentportfolio verfügt Steinmüller über deutliches Entwicklungs- und Wertsteigerungspotenzial. Die Transaktion unterstreicht zudem das breite internationale Netzwerk von Mutares und ist die jüngste Akquisition von einer führenden japanischen Industriegruppe.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit dieser Transaktion fügen wir unserem Energy & Technology-Segment eine starke Plattform hinzu. Gemeinsam mit unserem Portfoliounternehmen Sofinter Group sehen wir erhebliche Synergien in diesem schnell wachsenden Markt für Dekarbonisierung. Zusammen haben die beiden Plattformen das Potenzial, eine führende Marktposition aufzubauen und einen ähnlichen Wertsteigerungspfad wie bei der NEM Energy Group einzuschlagen. Ein großartiger Deal.”

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
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Pressekontakt in Großbritannien und USA
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk

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Sprache:Deutsch
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80335 München
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WKN:A2NB65
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