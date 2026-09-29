EQS-News: NEUE UNTERSUCHUNG VON ORIGINAL SOFTWARE ZEIGT: GESCHÄFTSKRITISCHE SOFTWARE-UPDATES KOMMEN SCHNELLER, ALS IT-TEAMS SIE TESTEN KÖNNEN

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

EQS-News: Original Software / Schlagwort(e): Sonstiges
NEUE UNTERSUCHUNG VON ORIGINAL SOFTWARE ZEIGT: GESCHÄFTSKRITISCHE SOFTWARE-UPDATES KOMMEN SCHNELLER, ALS IT-TEAMS SIE TESTEN KÖNNEN

29.09.2026 / 15:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Eine neue Studie ergab, dass 75 % der IT-Verantwortlichen in US-Unternehmen angeben, Software-Updates würden schneller bereitgestellt, als ihre Unternehmen sie effektiv testen könnten

OAK BROOK, Illinois, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Updates für geschäftskritische Unternehmenssoftware erscheinen schneller, als viele US-amerikanische Organisationen diese effektiv testen können, wie eine neue Studie des Spezialisten für Unternehmenssoftwaretests Original Software zeigt.

Die Studie unter 500 leitenden IT-Entscheidungsträgern in US-Unternehmen ergab, dass 75 % der Befragten angeben, Updates für geschäftskritische Systeme würden schneller bereitgestellt, als ihre Unternehmen effektiv testen können, wodurch der Druck auf die Geschäftskontinuität steigt.

Die zunehmende Nutzung der Cloud verschärft diese Herausforderung noch. Neun von zehn (92 %) Befragten geben an, dass die Umstellung auf cloudgestützte Software den Testaufwand erhöht hat, wobei 54 % von einem deutlichen Anstieg berichten.

Dennoch haben die Testverfahren Mühe, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Mehr als ein Drittel (36 %) ist nach wie vor weitgehend auf manuelle Methoden wie Tabellenkalkulationen, Dokumente und E-Mail angewiesen, während nur 6 % über hochautomatisierte Testverfahren für die meisten Softwaresysteme verfügen.

Da Unternehmensprozesse zunehmend ERP-, Lager-, Zahlungs-, Finanz- und Kundensysteme umfassen, können Softwareänderungen Auswirkungen haben, die über die zu aktualisierende Anwendung hinausgehen. Rund 59 % der IT-Führungskräfte geben an, dass es immer schwieriger wird, Probleme zu erkennen, bevor sie sich auf den Geschäftsbetrieb auswirken, während weniger als die Hälfte (48 %) voll und ganz davon überzeugt ist, dass ihr bestehender Testansatz kritische Probleme erkennen würde, bevor sie sich auf den Geschäftsbetrieb auswirken.

Carl Andrews, Geschäftsführer von Original Software, sagte: „Unternehmenssoftware hat sich enorm verändert, doch die Art und Weise, wie viele Unternehmen Tests durchführen, hat sich nicht im gleichen Tempo weiterentwickelt. Man kann den Testaufwand nicht einfach immer weiter erhöhen, ohne die Art und Weise zu ändern, wie damit umgegangen wird. Ein Anbieter kann zwar seine Software testen, aber nicht Ihr Unternehmen. Er verfügt nicht über Ihre genauen Konfigurationen, Integrationen, Daten oder End-to-End-Prozesse. Die Lösung besteht nicht darin, das Tempo von Software-Updates zu drosseln, sondern die Vorgehensweise bei Tests zu ändern, damit Unternehmen Schritt halten können."

Laut Original Software können Unternehmen repetitive manuelle Tests reduzieren, indem sie wiederholbare Tests für ihre wichtigsten Geschäftsprozesse schrittweise automatisieren sowie gleichzeitig das Fachwissen der Fachanwender für neue Prozesse, Ausnahmen und explorative Tests nutzen.

„Mit dem zunehmenden Tempo von Softwareänderungen muss das Testen zu einer strategischen Fähigkeit zur Sicherung der Resilienz werden", stellte Andrews abschließend fest.

Die Ergebnisse finden Sie in „The Enterprise Software Testing Gap" („Die Lücke bei Tests von Unternehmenssoftware").

Informationen zu Original Software

Original Software bietet eine KI-gestützte Testplattform für Unternehmenssoftware, die Organisationen dabei unterstützt, Veränderungen zu beschleunigen, Geschäftsrisiken zu reduzieren und die Zuverlässigkeit ihrer Software zu verbessern.

Cision
Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neue-untersuchung-von-original-software-zeigt-geschaftskritische-software-updates-kommen-schneller-als-it-teams-sie-testen-konnen-302891357.html

29.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2407216 29.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Softwarekonzern
SAP-Chef sieht historische Wachstumschance durch KI-Produktegestern, 04:07 Uhr · dpa-AFX
SAP-Chef sieht historische Wachstumschance durch KI-Produkte
Infineon, Siemens Energy und Co.
KI-Werte erholen sich – Hoffnung vor Gipfel im Weißen Hausheute, 08:47 Uhr · dpa-AFX
Infineon Headquarter Germany
Plus
Wettlauf mit China
Trump lehnt KI-Bremse ab – Gates warnt vor Risikengestern, 05:42 Uhr · Reuters
KI-Apps auf einem Smartphone
Künstliche Intelligenz
OpenAI streicht Veröffentlichung von neuem KI-Modellheute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
OpenAI streicht Veröffentlichung von neuem KI-Modell
Plus
Kritik an Marktstruktur
Telefonica-Deutschland-Chef fordert Reduzierung auf drei Netzegestern, 05:40 Uhr · Reuters
Telefonica-Deutschland-Chef fordert Reduzierung auf drei Netze
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"heute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek24. Sept. · The Market
Alle Plus-Analysen