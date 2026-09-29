EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag von Navaris über 42 MW in Deutschland

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Nordex Group erhält Auftrag von Navaris über 42 MW in Deutschland



29.09.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 29. September 2026. Die Nordex Group hat von Navaris einen Auftrag in Deutschland erhalten. Das 42-MW-Windparkprojekt Lambacher Höh entsteht in Rheinland-Pfalz. Die Bestellung umfasst die Lieferung und Errichtung von vier Turbinen des Typs N163/6.X sowie zwei Turbinen des Typs N175/6.X. Zum Auftrag gehört außerdem ein Premium-Servicevertrag über 20 Jahre.

Der Windpark entsteht südwestlich von Bitburg nahe der luxemburgischen Grenze. Die Nordex Group errichtet die Anlagen auf Hybridtürmen: die vier N163/6.X mit einer Nabenhöhe von 164 Metern und die beiden N175/6.X mit einer Nabenhöhe von 179 Metern.

Die Installation der ersten Windenergieanlage ist für Januar 2028 geplant. Die vollständige Inbetriebnahme des Windparks soll im Juli 2028 erfolgen.

Navaris ist die deutsche Erneuerbare Energien Plattform der Qualitas Energy und firmiert seit dem 17. September 2026 unter diesem Namen.

Für die Nordex Group ist das Projekt bereits die vierte Zusammenarbeit mit dem Projektentwickler in Deutschland. Navaris gehört zur in Spanien ansässigen Qualitas Energy Gruppe, einem international aktiven Investment- und Asset-Management-Unternehmen mit Fokus auf erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur. Erst im März 2026 hatte die Nordex Group einen Auftrag über 56 MW von der Unternehmensgruppe aus Hessen erhalten.

„Mit dem Windpark Lambacher Höh setzen wir ein weiteres Projekt unserer deutschen Plattform um und stärken zugleich die regionale Erzeugung erneuerbarer Energie. Die Zusammenarbeit mit der Nordex Group steht für technologische Qualität, Partnerschaft, Verlässlichkeit und gemeinsame Umsetzungskraft. Genau darauf kommt es an, wenn wir die Energiewende in Deutschland konsequent voranbringen wollen“, sagt Johannes Overbeck, CEO von Navaris.

„Wir freuen uns sehr über dieses weitere Projekt mit unserem Stammkunden, mit dem wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit in Deutschland fortsetzen können. Der Auftrag unterstreicht das erneute Vertrauen in unsere Turbinentechnologie sowie in unsere langjährige Partnerschaft. Mit den beiden Anlagentypen N163/6.X und N175/6.X bieten wir eine optimale Lösung für den Standort Lambacher Höh. Moderne Windenergieanlagen tragen nicht nur zur Dekarbonisierung bei, sondern stärken auch die Versorgungssicherheit. Gemeinsam mit Navaris leisten wir damit einen wichtigen Beitrag zur Zukunft des Energiesystems in Deutschland“, sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Europe der Nordex Group.

Über Navaris

Navaris ist eine führende Erneuerbare Energien Plattform mit klarem Fokus auf die Beschleunigung der Energiewende in Deutschland. Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, baut und betreibt hochwertige Projekte und übernimmt damit die End-to-End Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Navaris verbindet technische Expertise, finanzielle Stärke und lokale Präsenz mit dem Anspruch, die nachhaltige, unabhängige und resiliente Energiezukunft Deutschlands aktiv mitzugestalten. Die Projektpipeline umfasst derzeit mehr als 3 GW in fortgeschrittener Entwicklung, davon über 1,3 GW bereits im Bau oder Betrieb. Unsere mehr als 200 Mitarbeitenden setzen unsere Projekte an sechs strategischen Standorten in Berlin, Hamburg, Wiesbaden, Trier, Köln und Stuttgart, gemeinsam mit Partnern, Gemeinden und lokalen Stakeholdern, professionell um. Navaris übernimmt Verantwortung, nutzt Chancen und schafft wirtschaftlich tragfähige, lokal verankerte Projekte mit langfristiger Wertschöpfung für heutige und künftige Generationen.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

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