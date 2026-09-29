EQS-News: Pensão Amor: Entdecken Sie Lissabons überraschendstes Hotel

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Pensão Amor: Entdecken Sie Lissabons überraschendstes Hotel



29.09.2026 / 22:15 CET/CEST

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Ein Hotel mit 22 Zimmern, das von den Menschen und dem Nachtleben des Lissabonner Hafenviertels inspiriert ist

LISSABON, Portugal, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- In den oberen Etagen der „Pensão Amor" im Stadtteil Cais do Sodré in Lissabon verwandelt die „Pensão Amor – Madam's Lodge" die skandalträchtige Vergangenheit des Gebäudes in einen Rückzugsort für Paare. Die 22 Zimmer, von denen jedes sein eigenes Ambiente, seinen eigenen Charakter und seine eigene Geschichte hat, laden die Gäste zu einem Aufenthalt voller Romantik und Fantasie ein.

PensÃ£o Amor â€“ Madam's Lodge turns the building's past into a distinctive place to stay.

Die „Pensão Amor – Madam's Lodge" hat mehr als nur dieselbe Adresse. Es führt das Erbe eines der bekanntesten Ausgeh-Lokale Lissabons fort. Die „Pensão Amor", die im November 2026 ihr 15-jähriges Jubiläum feiert, hat sich zu einem absoluten Muss in Cais do Sodré entwickelt.

In den Barbereichen der Pensão Amor bildet die auffällige Einrichtung den Rahmen für Musik, Themenpartys, Poesie und Theater und lässt die Atmosphäre des Lissabonner Hafenviertels wiederaufleben, in dem sich einst Seeleute, Schriftsteller, Fado-Sänger, Künstler und Spione trafen.

Wo das Nachtleben von Lissabon oben weitergeht

Im Jahr 2023, mit der Eröffnung von – „Pensão Amor – Madam's Lodge", erstreckte sich dieser Geist auch auf die oberen Stockwerke des Gebäudes in der Rua Nova do Carvalho, die heute international als „Pink Street" bekannt ist.

Der Abend kann in den Lounges von Pensão Amor bei Cocktails, Musik und kulturellen Veranstaltungen beginnen und ein paar Stockwerke höher in einem der 22 Zimmer fortgesetzt werden. Die Bar und die Unterkünfte sind zwei Aspekte desselben Projekts, die es den Gästen ermöglichen, von der lebhaften Atmosphäre des Lissabonner Nachtlebens in ein privateres und intimeres Ambiente überzugehen, ohne das Gebäude verlassen zu müssen.

„Die Pensão Amor ist zu einem festen Bestandteil der Identität von Cais do Sodré und des Lissabonner Nachtlebens geworden. Von Anfang an war es das Ziel, etwas Neues zu schaffen, ohne die Erinnerung an diesen Ort auszulöschen, und den Geist eines Stadtviertels wiederzubeleben, das eng mit dem Hafen und dem Nachtleben verbunden ist. Mit der ‚Pensão Amor – Madam's Lodge' wollten wir diesen Geist weiterführen und die Vergangenheit des Gebäudes in ein Erlebnis verwandeln, das unsere Besucher genießen können", erklärt Joana Gomes, Projektmanagerin für den Gastgewerbesektor bei Mainside Investments.

22 Räume, 22 Geschichten zum Entdecken

Das Konzept geht auf die Geschichte dieser Fußböden zurück, doch die Bemühungen um deren Erhaltung gingen weit über rein dekorative Aspekte hinaus. Das Projekt umfasste archivarische und museologische Recherchen sowie die Sammlung historischer Elemente, die mit dem Gebäude und dem Stadtviertel in Verbindung stehen.

Für die Gestaltung der 22 Erzählstränge war der Regisseur und Drehbuchautor Roger Mor verantwortlich, der für jeden Raum eine eigene Geschichte entwarf und dabei Dokumente, Objekte, Botschaften, Figuren und historische Bezüge in Hinweise verwandelte, die es während des Aufenthalts zu entdecken gilt.

Kein Zimmer gleicht dem anderen. Hinter jeder Tür verbirgt sich eine Figur und eine Geschichte. Anstatt die Geschichten zu schildern, fordert das Hotel seine Gäste dazu auf, sich vorzustellen, wer wohl in den einzelnen Räumen gelebt haben könnte. Durchdachte Details, die Entdeckungsfreude, Zweisamkeit und Spaß zu zweit wecken sollen, runden das Erlebnis ab.

Der künstlerische Aspekt umfasst eine Zusammenarbeit mit dem bekannten portugiesischen Illustrator Nuno Saraiva, der für die Charakterentwürfe und Gestaltungselemente an verschiedenen Stellen des Gebäudes verantwortlich ist. Illustration, Innenarchitektur und historische Elemente verschmelzen zu einem Universum, das zwischen Realität und Fiktion oszilliert.

PensÃ£o Amor's dÃ©cor evokes the atmosphere of Lisbon's port district, a place where sailors, the bourgeoisie, writers, fado singers, artists, and spies once crossed paths.

PensÃ£o Amor â€“ Madamâ€™s Lodge

Cision

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