EQS-News: Security-Training gegen KI-Angriffe: Hoxhunt erweitert Phishing-Simulationen um Deepfakes, Sprachanrufe und Teams

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Security-Training gegen KI-Angriffe: Hoxhunt erweitert Phishing-Simulationen um Deepfakes, Sprachanrufe und Teams



29.09.2026 / 15:05 CET/CEST

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Die Human-Risk-Management-Plattform erstellt Security-Awareness-Schulungen künftig automatisch aus den internen Richtlinien des Unternehmens in unter fünf Minuten

BERGISCH GLADBACH, Deutschland, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Hoxhunterweitert beide Kernprodukte seiner Human-Risk-Management-Plattform. Das Adaptive Phishing Training simuliert Angriffe künftig über sechs Kanäle, darunter Deepfake-Video, KI-gestützte Sprachanrufe und Microsoft Teams. Das Security Awareness Training erzeugt aus internen Richtlinien automatisch fertige, lokalisierte Lektionen, die Administratoren nur noch freigeben müssen.

HoxHunt

Der Hintergrund: Social Engineering hat sich binnen weniger Jahre grundlegend verändert. Stimmen lassen sich aus wenigen Sekunden Audiomaterial klonen, Angriffe beginnen immer häufiger nicht im Postfach, sondern in einer Teams-Nachricht oder einem Telefonanruf, und generative KI formuliert Phishing-Mails in fehlerfreiem Deutsch. Damit fällt die wichtigste Faustregel klassischer Awareness-Schulungen weg: An Sprache und offensichtlichen Fehlern lässt sich ein Angriff nicht mehr zuverlässig erkennen.

Gleichzeitig steigt der Nachweisdruck. NIS2, DORA und die DSGVO verlangen dokumentierte, regelmäßige Schulungen – meist von Security-Teams, die dafür keine zusätzliche Stelle bekommen.

„Ein Pflichttraining im Jahr und vier Phishing-Tests bereiten niemanden auf einen Anruf vor, bei dem die Stimme des eigenen Finanzvorstands zu hören ist", sagt Mika Aalto, Mitgründer und CEO von Hoxhunt. „Training muss so häufig, so realistisch und so individuell werden wie der Angriff selbst. Manuell ist das nicht zu leisten."

Training folgt den realen Angriffen

Das Adaptive Phishing Training ersetzt standardisierte Phishing-Tests durch individuelle Lernpfade. Die Agentic Reasoning Engine wählt anhand aktueller Bedrohungsdaten und des Kontexts der jeweiligen Person die passende Simulation aus; Schwierigkeitsgrad und Szenarientyp passen sich mit wachsendem Können an.

Simulationen über sechs Kanäle: E-Mail, SMS (Smishing), Microsoft Teams, Callback-Phishing, Vishing und Deepfake-Video, einschließlich Szenarien mit vorgetäuschter Geschäftsleitung.

Interaktives Voice-Phishing-Training: Mitarbeitende sprechen mit KI-Sprachagenten und lernen, Druck standzuhalten, Anfragen zu verifizieren und Nein zu sagen.

Micro-Training in Echtzeit: Unmittelbar nach Meldung oder Klick folgt eine kurze Lerneinheit. Nach Hoxhunt-Daten melden 60 Prozent der Nutzenden innerhalb von zwölf Monaten mindestens eine echte bösartige E-Mail.

Compliance ohne Zusatzaufwand

Parallel erweitert Hoxhunt sein Security Awareness Training um Automatisierung und Umfang.

Content Studio macht aus internen Richtlinien in unter fünf Minuten bearbeitbare Lektionen im Corporate Design. Freigabe und Veröffentlichung bleiben im Unternehmen.

Über 300 Video- und Textmodule decken Sicherheitsgrundlagen, aktuelle Bedrohungen und Compliance-Themen wie DSGVO, DORA und PCI DSS ab. Die KI-gestützte Übersetzung mit administrativer Freigabe unterstützt mehr als 40 Sprachen.

Automatisierte Programmsteuerung für Trainingszuweisung, Erinnerungen, Eskalation an Führungskräfte und die Nachverfolgung von Abschlussquoten – zuschneidbar nach Rolle, Abteilung, Standort und Risikoprofil.

Im deutschsprachigen Raum nutzen unter anderem Kärcher, E.ON und die Bühler Group die Plattform. Beide Erweiterungen sind ab sofort verfügbar:https://hoxhunt.com/de/product/phishing-training undhttps://hoxhunt.com/de/product/security-awareness-training

Über Hoxhunt

Hoxhunt ist eine Human-Risk-Management-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Mitarbeitenden vom größten Sicherheitsrisiko zur stärksten Verteidigungslinie zu machen. Die Plattform kombiniert KI mit Verhaltenswissenschaft, um riskantes Verhalten zu erkennen und in spielerische Trainingserlebnisse zu verwandeln, die Mitarbeitende messbar sicherer machen. Die Plattform ist SOC-2-Type-II-zertifiziert und DSGVO-konform. Zu den Kundenpartnern zählen unter anderem Siemens Energy, E.ON, Kärcher, Victorinox, Bühler Group, Swisscom, Airbus, Uber, Qualcomm, und DocuSign.

Medienkontakt Eliot Baker Hoxhunt

eliot.baker@hoxhunt.com

Cision

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