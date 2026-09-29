EQS-News: Segway Powersports führt lateinamerikanische und kanadische Medienvertreter und Influencer von der Produktionsstätte ins Gelände

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Segway Powersports führt lateinamerikanische und kanadische Medienvertreter und Influencer von der Produktionsstätte ins Gelände



29.09.2026 / 17:25 CET/CEST

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CHANGZHOU, China, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports empfing vom 14. bis 19. September 14 Medienvertreter und Influencer aus Kanada, Chile, Peru, Panama, Brasilien und Argentinien zur SEGWAY POWERSPORTS CHINA TOUR-2026 LATAM & CANADA EDITION, einem intensiven Programm, das Einblicke hinter die Kulissen der Fertigung mit einem umfassenden Offroad-Fahrerlebnis verband.

Das Programm begann im Produktionswerk von Segway Powersports in Changzhou, China, wo die Teilnehmer einen Einblick in die Produktion, die Montage, die Fahrzeugtests und die Endkontrolle erhielten. Der Besuch bot einen detaillierten Einblick in die Fertigungsprozesse, Qualitätskontrollen und Rückverfolgbarkeitsmaßnahmen hinter den Fahrzeugen von Segway Powersports.

Anschließend ging es weiter nach Keping im Kreis Aksu in Xinjiang, wo die Teilnehmer die gesamte Produktpalette von Segway Powersports über Wüsten Gelände, Schotterabschnitte und Wasserüberquerungen testeten. Durch das Fahren verschiedener Modelle unter unterschiedlichen Bedingungen konnten sie Kraftentfaltung, Handling, Geländegängigkeit und Komfort hautnah erleben – und so das, was sie am Fließband gesehen hatten, mit der tatsächlichen Leistung der Fahrzeuge in realen Umgebungen in Verbindung bringen.

Segway Powersports off-road test drive

Über den Werksbesuch und das Fahrerlebnis hinaus ermöglichte das Programm einen gegenseitigen Austausch zwischen Segway Powersports und seinen internationalen Gästen. Die Teilnehmer tauschten sich direkt mit den Marketing-, Produkt-, F&E- und Kundendienstteams der Marke über lokale Fahrbedingungen, Nutzererwartungen und Produktanforderungen aus und brachten dabei Erkenntnisse aus sechs Märkten in die Diskussion ein.

„Zu sehen, wie ein Fahrzeug gebaut wird, ist eine Sache; es im realen Gelände zu erleben, ist eine andere", sagte Ethan Zhang, Vizepräsident für Marketing und Vertrieb bei Segway Powersports. „Indem wir diese Erfahrungen zusammenführen, möchten wir, dass Medienvertreter und Influencer unsere Produkte umfassender verstehen. Gleichzeitig helfen uns ihre lokalen Perspektiven dabei, besser zu verstehen, was Fahrer in verschiedenen Märkten wirklich brauchen."

Segway Powersports plant, ähnliche Programme auf weitere Märkte auszuweiten, um die Beziehungen zu Medienvertretern und Content-Erstellern zu stärken und gleichzeitig Perspektiven aus der Praxis in die laufende Produkt- und Dienstleistungsentwicklung einzubringen.

Informationen zu Segway Powersports

Segway ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Mikromobilität, Powersports und Consumer Robotics und steht für innovative, nutzerorientierte Produkte. Segway Powersports konzentriert sich speziell auf die Entwicklung und Herstellung von Powersport-Fahrzeugen der nächsten Generation, einschließlich All-Terrain-Fahrzeugen (ATVs) und Side-by-Side-Fahrzeugen (SxS) für Nutz- und Sportanwendungen. Als Hightech-Unternehmen integriert Segway Powersports eine überlegene Lieferkette mit eigenen Fertigungskapazitäten und verwaltet den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zu Vertrieb und Kundendienst.

Weitere Informationen finden Sie auf https://powersports.segway.com

Cision

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