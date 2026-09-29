EQS-News: SMAG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026: deutliche Steigerung bei Gesamtleistung und Umsatz dank anhaltend hohem Auftragsbestand

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SMAG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026: deutliche Steigerung bei Gesamtleistung und Umsatz dank anhaltend hohem Auftragsbestand



29.09.2026 / 07:00 CET/CEST

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SMAG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026: deutliche Steigerung bei Gesamtleistung und Umsatz dank anhaltend hohem Auftragsbestand

Gesamtleistung im ersten Halbjahr 2026 um 20 % auf 20,2 Mio. EUR gesteigert (H1 2025: 16,9 Mio. EUR)

Umsatz auf 12,6 Mio. EUR erhöht (H1 2025: 11,0 Mio. EUR)

Adjusted EBIT(1) auf 0,5 Mio. EUR gesunken (H1 2025: 2,7 Mio. EUR)

Auftragsbestand(2) weiterhin auf hohem Niveau von 1,4 Mrd. EUR, deutliche Steigerung des Festauftragsvolumens

Prognose für 2026 bestätigt: Gesamtleistung von 55 bis 60 Mio. EUR und Adjusted EBIT-Marge von 19 bis 21 % erwartet

Salzgitter, Deutschland, 29. September 2026 – Die SMAG Mobile Antenna Masts AG („SMAG“ oder die „Gesellschaft“; ISIN: DE000A42FR12, WKN: A42FR1), ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen, hat heute ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte SMAG eine Gesamtleistung von 20,2 Mio. EUR. Die deutliche Steigerung von 20 % gegenüber dem Vergleichszeitraum (H1 2025: 16,9 Mio. EUR) ist im Wesentlichen auf den seit Jahresbeginn umgesetzten Produktionshochlauf und die Abarbeitung des hohen Auftragsbestands zurückzuführen. Auch die Umsatzerlöse entwickelten sich infolge von Auslieferungen im Rahmen wichtiger Kundenprogramme positiv und lagen mit 12,6 Mio. EUR um 15 % über dem Vorjahreswert (H1 2025: 11,0 Mio. EUR).

Das Adjusted(1) EBIT sank nach 2,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 0,5 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2026. Die negative Ergebnisentwicklung spiegelt im Wesentlichen den aufgrund der starken Nachfrageentwicklung erforderlichen Produktionshochlauf und die damit verbundenen Kosten wider. Darüber hinaus wirkte sich eine Veränderung des Projekt- und Produktmixes belastend auf die Ergebnisentwicklung aus. Die Adjusted EBIT-Marge belief sich auf 2,6 % (H1 2025: 16,3 %). Das Adjusted EBITDA lag bei 0,7 Mio. EUR, bei einer Marge von 3,4 % (H1 2025: 2,8 Mio. EUR, 16,7 %).

Die positive Entwicklung des Net Working Capitals, die insbesondere auf den Anstieg der Kundenanzahlungen und die Abarbeitung des Auftragsbestands zurückzuführen ist, führte zu einer Erhöhung des Free Cash Flow auf 0,6 Mio. EUR, gegenüber -1,5 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025.

Anhaltend starke Nachfrageentwicklung bietet hohe Visibilität für zukünftige Geschäftsentwicklung

SMAG konnte im ersten Halbjahr zusätzliche Neuaufträge gewinnen, darunter ein im Juni 2026 unterzeichneter Auftrag eines langjährigen Kunden zum Einsatz an der NATO-Ostflanke mit einem vereinbarten Nettoauftragsvolumen von rund 34 Mio. EUR. Dieser führte zu einer deutlichen Steigerung des Auftragsbestands aus Festaufträgen um 30 % auf 182 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 140 Mio. EUR). Der gesamte Auftragsbestand(2) lag zum 30. Juni 2026 mit 1,4 Mrd. EUR auf dem sehr hohen Niveau vom 31. Dezember 2025.

Ulrich Feindt, CEO und CFO der SMAG, kommentiert: „Unser hoher Auftragsbestand schafft eine starke Visibilität für unsere zukünftige Geschäftsentwicklung. Der bereits heute deutlich gestiegene Anteil von Festaufträgen bildet für die kommenden Jahre den zentralen Wachstumsmotor. Um diese Aufträge im Sinne unserer Kunden abarbeiten zu können, investieren wir beschleunigt in den Ausbau unserer Produktionskapazitäten, die Automatisierung und internationale Marktbearbeitung.“

Prognose für Geschäftsjahr 2026 bestätigt, große Zuversicht für 2027 und darüber hinaus

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026.Erwartet werden weiterhin eine Gesamtleistung von 55 bis 60 Mio. EUR sowie eine Adjusted EBIT-Marge zwischen 19 und 21 %. Diese Einschätzung basiert auf der Annahme, dass sich die für die Projektumsetzung und Umsatzrealisierung maßgeblichen Zulieferungen und kundenseitigen Abnahmeprozesse im Wesentlichen planmäßig entwickeln. Die Zielerreichung wird durch die hohe Visibilität aus dem Auftragsbestand, die erwartete Umsatzrealisierung aus laufenden Projekten sowie den Ausbau der Kapazitäten und die jüngsten Auftragserfolge gestützt. Für das Geschäftsjahr 2027 und die Folgejahre rechnet SMAG mit weiter deutlich erhöhten Ausbringungsmengen im Zuge des Produktionshochlaufs und der damit einhergehenden Diversifikation der Lieferantenbasis, die die Umsatz- und Ergebnisentwicklung deutlich positiv beeinflussen werden.

Der Halbjahresbericht 2026 ist im Bereich Investor Relations auf der Website der Gesellschaft unter https://www.smag.de/investor-relations verfügbar.

SMAG lädt Investoren und Analysten heute um 14 Uhr (MESZ) zu einem Earnings Call mit den beiden Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft ein. Die Registrierung ist unter https://www.appairtime.com/event/da5f2236-a116-4819-a4e0-b5aca37599d9 möglich.

Wesentliche Konzernkennzahlen H1 2026

In Mio. EUR H1 2026 H1 2025 Auftragsbestand

in EUR Mrd. 1,4

(zum 30.06.2026) 1,4

(zum 31.12.2025) Auftragsbestand aus

Festaufträgen 182

(zum 30.06.2026) 140

(zum 31.12.2025) Gesamtleistung 20,2 16,9 Umsatz 12,6 11,0 Adjusted EBIT 0,5 2,7 Adjusted EBIT-Marge 2,6 % 16,3 % Adjusted EBITDA 0,7 2,8 Adjusted EBITDA-Marge 3,4 % 16,7 % Free Cashflow 0,6 -1,5

(1)

Adjustments: Bereinigungen von Währungseffekten, außergewöhnliche Einmaleffekte und Gesellschafterumlage des Eigentümers AEQUITA (vor IPO, siehe auch Prospekt).

(2)

Der Auftragsbestand teilt sich in die Bestandteile fixierte Aufträge, Rahmenaufträge, Folgegeschäft, und nicht vertraglich gesicherte Auftragsvolumina auf.



ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Die 1974 gegründete SMAG Mobile Antenna Masts AG mit Hauptsitz in Salzgitter, Deutschland, ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen und erzielt nahezu ihren gesamten Nettoumsatz im Verteidigungsbereich. SMAG ist ein führender europäischer Spezialhersteller von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen für militärische Anwendungen. Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein zuverlässiger Partner für mehr als 50 führende Rüstungsunternehmen, Erstausrüster und Regierungsbehörden weltweit, darunter 15 NATO-Streitkräfte, und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter.

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