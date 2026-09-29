EQS-News: Staffelübergabe bei DEAG: Markus Breitenecker übernimmt Vorstandsvorsitz von Detlef Kornett

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Staffelübergabe bei DEAG: Markus Breitenecker übernimmt Vorstandsvorsitz von Detlef Kornett



29.09.2026 / 16:00 CET/CEST

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Staffelübergabe bei DEAG: Markus Breitenecker übernimmt Vorstandsvorsitz von Detlef Kornett

Mit dem erfahrenen Medienmanager Markus Breitenecker startet die DEAG in eine neue Entwicklungsphase – Detlef Kornett scheidet vertragsgemäß zum Jahresende 2026 nach dreizehn Jahren aus. Fokus auf weitere internationale Entwicklung und Ausbau der Marktposition der Unternehmensgruppe.

Berlin, 29. September 2026 – Die DEAG Deutsche Entertainment AG („DEAG“) stellt die Weichen für ihre nächste Wachstumsphase: Der erfahrene Medienmanager Markus Breitenecker (57) wird zum 1. November 2026 Mitglied des Vorstands der DEAG und beteiligt sich gleichzeitig als Aktionär an der Gesellschaft. Er übernimmt den Vorsitz von Detlef Kornett (63), der mit Auslaufen seines Vertrages zum Jahresende 2026 nach dreizehn Jahren erfolgreicher Vorstandstätigkeit aus dem Unternehmen ausscheidet.

Detlef Kornett hat in dieser Zeit die Entwicklung der DEAG entscheidend geprägt, seit 2023 als Co-CEO und seit 2024 als Vorstandsvorsitzender. Unter seiner Führung wurde insbesondere die internationale Präsenz der Gruppe deutlich ausgebaut und die Marktposition gestärkt. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe mit rund 490 Mio. Euro den höchsten Umsatz ihrer Unternehmensgeschichte. Auf dieser starken Basis soll die nächste Entwicklungsphase der DEAG gestaltet werden.

Detlef Kornett, Vorstandsvorsitzender der DEAG:

„Meine Zeit bei der DEAG war von einer außergewöhnlichen Entwicklung geprägt. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam als Team erreicht haben, und danke allen Kolleginnen und Kollegen sowie unseren Partnern für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich wünsche Markus Breitenecker und dem gesamten DEAG-Team für die nächste Phase viel Erfolg.“

Mit Markus Breitenecker gewinnt die DEAG einen erfahrenen Medien- und Entertainment-Manager mit umfassender Expertise im Aufbau neuer Geschäftsfelder. Unter anderem war Breitenecker Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE, wo er als COO fungierte. Gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern des Vorstands wird er insbesondere das weitere internationale Wachstum sowie den Ausbau der Marktposition der Gruppe in bestehenden und neuen Geschäftsbereichen vorantreiben.

Markus Breitenecker, künftiger Vorstandsvorsitzender der DEAG:

„Ich freue mich sehr darauf, mit der DEAG ein neues Kapitel aufzuschlagen. Live Entertainment ist für mich seit jeher eine persönliche Leidenschaft und gerade im digitalen Zeitalter das, was uns Menschen zusammenschweißt. Das Unternehmen hat ein großartiges Team und beste Voraussetzungen, um neue Möglichkeiten zu erschließen. Ich möchte meine Erfahrung aus Medien, Technologie und Plattformen einbringen und mit der DEAG Entertainment in Europa weiterdenken.“

Tobias Buck, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEAG:

„Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Detlef Kornett sehr herzlich für sein langjähriges Engagement und seinen maßgeblichen Beitrag zur internationalen Entwicklung der DEAG. Wir freuen uns sehr, mit Markus Breitenecker einen sehr erfahrenen Medien- und Entertainment-Manager als neuen Vorstandsvorsitzenden der DEAG begrüßen zu können. Mit seiner langjährigen unternehmerischen Erfahrung wird er die DEAG auf ihrem weiteren Wachstumskurs führen und weiterentwickeln.“

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG („DEAG“), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa.

Mit Konzerngesellschaften an 25 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen.

Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music – darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz – und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um – ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk und gigantic.com.

Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG.

Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

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