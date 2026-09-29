EQS-News: Unternehmen riskieren, ihre KI-versiertesten Mitarbeiter zu verlieren, während sie die Mehrheit zurücklassen: PwC

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Unternehmen riskieren, ihre KI-versiertesten Mitarbeiter zu verlieren, während sie die Mehrheit zurücklassen: PwC



29.09.2026 / 07:05 CET/CEST

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In der gesamten Belegschaft ist der Einsatz von KI um 10 Punkte gestiegen – der Zugang zu Weiterbildungs- und Entwicklungsressourcen ist jedoch um 8 Punkte gesunken

Mitarbeiter, die täglich KI nutzen, vertrauen der Unternehmensleitung deutlich eher, fühlen sich in ihrem Job sicher und stehen dem technologischen Wandel positiv gegenüber

Die Mehrheit der Beschäftigten (56 %) hinkt jedoch hinterher – nur zwei von fünf geben an, Zugang zu den benötigten Weiterbildungs- und Entwicklungsressourcen zu haben

Unterdessen gibt fast ein Drittel (29 %) der „Vorreiter" unter den Mitarbeitern mit ausgeprägten KI-Kompetenzen und knappen Fachkenntnissen an, dass sie im nächsten Jahr sehr oder äußerst wahrscheinlich den Arbeitgeber wechseln werden.

Der Druck durch die Lebenshaltungskosten steigt: Nur ein Drittel der Arbeitnehmer gibt an, am Monatsende noch Geld übrig zu haben – ein Rückgang um 8 % im Vergleich zum Vorjahr

LONDON, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Eine wachsende KI-Kompetenzkluft führt zu einer Spaltung der Belegschaft, wobei die Mehrheit der Arbeitnehmer Gefahr läuft, den Anschluss zu verlieren, da der Zugang zu Weiterbildungs- und Entwicklungsressourcen sinkt – und das, obwohl der KI-Einsatz und das Tempo des Wandels am Arbeitsplatz zunehmen.

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Die von PwC durchgeführte Umfrage „Global Workforce Hopes and Fears Survey 2026", für die fast 50.000 Arbeitnehmer in 48 Ländern und Regionen befragt wurden, zeigt, dass die Mitarbeiter hinsichtlich ihrer beruflichen Entwicklung und ihrer Erfahrungen sehr unterschiedliche Ansichten haben – während sie gleichzeitig mit raschen Veränderungen, steigender Arbeitsbelastung und zunehmendem Druck durch die Lebenshaltungskosten konfrontiert sind.

Nur 51 % geben an, Zugang zu den benötigten Weiterbildungs- und Entwicklungsressourcen zu haben – ein Rückgang gegenüber 59 % im Vorjahr.

Besonders ausgeprägt ist diese Kluft bei den 56 % der „Maschinenraum"-Mitarbeiter, deren Fähigkeiten weniger gefragt sind und die auf der KI-Lernkurve noch nicht weit fortgeschritten sind: Nur zwei von fünf dieser Mitarbeiter geben an, Zugang zu den benötigten Weiterbildungs- und Entwicklungsressourcen zu haben.

Gleichzeitig sind Arbeitnehmer, die täglich KI nutzen, zuversichtlicher hinsichtlich ihrer Arbeitsplatzsicherheit, vertrauen eher der Unternehmensleitung und sind zuversichtlicher, was ihre Fähigkeit angeht, neue Kompetenzen zu erlernen.

Pete Brown, globaler Leiter des Bereichs Workforce bei PwC, sagte:

„Die Arbeitnehmer stehen unter wachsendem Druck durch steigende Arbeitsbelastung, raschen Wandel und externe Unsicherheiten. Doch diejenigen, die täglich KI nutzen, sind zuversichtlicher, ehrgeiziger und sehen ihre Karriere und ihre Zukunftsperspektiven positiver. Die Herausforderung für Führungskräfte besteht darin, diese Mitarbeiter weiterzuentwickeln – jedoch nicht auf Kosten der übrigen Belegschaft."

Die Einführung von KI nimmt weiter zu, doch die Beschäftigten sehen sich wachsendem Druck ausgesetzt.

Die Einführung von KI nimmt weiter zu, doch die Beschäftigten sehen sich wachsendem Druck ausgesetzt. Nur ein Drittel gibt an, am Monatsende noch Geld übrig zu haben – ein Rückgang um 8 % im Vergleich zum Vorjahr.

Gleichzeitig sagt fast ein Drittel (29 %), dass sie deutlich weniger Verhandlungsmacht haben als vor drei Jahren; damit ist der Anteil derjenigen, die dieser Aussage widersprechen, mehr als verdoppelt. Bei vollständig im Homeoffice arbeitenden Beschäftigten liegt dieser Anteil um 10 Prozentpunkte höher.

Bei der Betrachtung der größten Risiken für die Arbeitsplatzsicherheit nennen mehr Arbeitnehmer wirtschaftliche Schwankungen (57 %) als die Übernahme weiterer Aufgaben durch KI (44 %) – wobei die Generation Z in allen diesen Bereichen größere Besorgnis zeigt.

Drei Fünftel (58 %) derjenigen, die Veränderungen am Arbeitsplatz erlebt haben, sind der Meinung, dass es im letzten Jahr mehr Veränderungen gab als in den Jahren zuvor. Fast ein Drittel (27 %) gibt an, dass Ermüdung oder Burnout ihre Produktivität einschränken.

Die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten gibt an, im vergangenen Jahr auch neue Fähigkeiten in ihrem Beruf anwenden zu müssen, wobei zwei Fünftel (40 %) angeben, dass dies in großem oder sehr großem Umfang der Fall war.

Auf Führungsebene vollziehen sich Veränderungen schneller. Mehr als die Hälfte (51 %) der Führungskräfte und 46 % der Manager geben an, in ihren Funktionen neue Fähigkeiten eingesetzt zu haben, verglichen mit 29 % der Nicht-Führungskräfte und 38 % der Berufseinsteiger.

Doch während die Beschäftigten zunehmendem Druck ausgesetzt sind, nimmt der Einsatz von KI weiter zu: Fast zwei Drittel (64 %) aller Arbeitnehmer geben an, KI in den letzten 12 Monaten bei der Arbeit genutzt zu haben – ein Anstieg um zehn Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil derjenigen, die Gen-KI täglich nutzen, stieg ebenfalls von 14 % auf 22 %. Etwa drei Fünftel (59 %) der Arbeitnehmer erwarten, dass der Einsatz von KI-Tools in ihrer Arbeit in den nächsten 12 Monaten zunehmen wird. Diese Gruppe gibt an, dass der Einsatz von KI bei ihnen eher ein Gefühl von Energie und Selbstwirksamkeit als von Müdigkeit und Ohnmacht hervorruft – und zwar im Verhältnis von etwa 5:1.

Auch die täglichen KI-Nutzer in der Arbeitswelt sind optimistischer: 68 % geben an, Vertrauen in ihre Arbeitsplatzsicherheit zu haben, verglichen mit 57 % bei seltenen Nutzern. Sie bitten zudem eher um eine Beförderung (+12 Prozentpunkte), vertrauen der Unternehmensleitung (+15) und sind zuversichtlich, neue Fähigkeiten erlernen zu können (+21).

Die neue Kluft auf dem Arbeitsmarkt

Zwar sind die Beschäftigten insgesamt zuversichtlich (61 %), dass sie ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können – doch nur die Hälfte (51 %) gibt an, Zugang zu Weiterbildungs- und Entwicklungsressourcen zu haben (Rückgang von 59 %). Um dies besser zu verstehen, unterteilt der Bericht die Belegschaft in vier Gruppen:

Vorreiter (14 %), mit knappen Fähigkeiten und starken KI-Kompetenzen

KI-Aufsteiger (18 %), deren Fähigkeiten weniger knapp sind, die aber KI nutzen, um mehr zu leisten

Unverzichtbare (11 %), mit knappen Fähigkeiten, die Arbeitgeber hoch schätzen, die aber auf der KI-Lernkurve noch nicht weit fortgeschritten sind

Der Maschinenraum (56 %), deren Fähigkeiten nicht knapp sind und die auf der KI-Lernkurve noch nicht weit fortgeschritten sind

Der Bericht hebt hervor, dass Arbeitgeber der Gruppe „Maschinenraum" besondere Aufmerksamkeit schenken müssen. Diese Gruppe wird weniger wahrscheinlich dafür belohnt, KI einzusetzen, neue Fähigkeiten zu erlernen oder bestehende Arbeitsweisen in Frage zu stellen – dabei stellt sie die Mehrheit der Belegschaft dar und ist für den Großteil der täglichen Arbeit innerhalb eines Unternehmens verantwortlich.

Unterdessen profitieren die „Vorreiter" stark von ihrer Position. Sie werden mit größter Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich dafür belohnt, bestehende Arbeitsweisen in Frage zu stellen (1,5-facher globaler Durchschnitt) und neue Fähigkeiten zu erlernen (1,2-facher globaler Durchschnitt). Diese Gruppe fragt zudem mit einer um 33 Punkte höheren Wahrscheinlichkeit nach einer Beförderung.

Als Herausforderung für Arbeitgeber, die ihre wertvollsten Mitarbeiter halten wollen, gibt fast ein Drittel (29 %) dieser Gruppe an, dass sie es sehr oder äußerst wahrscheinlich halten, im nächsten Jahr den Arbeitgeber zu wechseln.

Pete Brown, Global Workforce Leader bei PwC, fasste zusammen:

„Es besteht die reale Gefahr, dass sich die globale Belegschaft mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten weiterentwickelt. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten profitiert noch nicht in gleichem Maße von KI und den damit verbundenen Kompetenzen, während diejenigen mit knappen Qualifikationen und ausgeprägten KI-Fähigkeiten selbstbewusster und mobiler werden. Führungskräfte müssen sich gründlich überlegen, wo sie in Kompetenzen investieren, wie sie den Menschen die Möglichkeit zur Anpassung geben und wie sie die Fähigkeiten sichern, die sie am dringendsten benötigen."

Hinweise für Redaktionen

Über die PwC-Studie „Global Workforce Hopes and Fears 2026"

Im Rahmen der PwC-Studie 2026 Global Workforce Hopes and Fears wurden im Mai und Juni 2026 Antworten von 49.364 Beschäftigten aus 48 Ländern und Regionen sowie 29 Branchen gesammelt. Die Zahlen in diesem Bericht sind entsprechend der Geschlechter- und Altersverteilung der Erwerbsbevölkerung im jeweiligen Land bzw. der jeweiligen Region gewichtet; dadurch wird sichergestellt, dass die Ansichten der Erwerbstätigen über alle wichtigen geografischen Gebiete hinweg weitgehend repräsentativ sind.

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