EU-Migrationskommissar Brunner will Außengrenzen schärfer kontrollieren

Brüssel, 29. ⁠Sep (Reuters) - EU-Migrationskommissar Magnus Brunner hat am Dienstag einen umfassenden Plan zur Verschärfung der Kontrollen an den Außengrenzen der Europäischen Union vorgestellt. Hintergrund ist der Ansturm von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta im Juli. Mehr ‌als 72.000 Menschen hatten damals versucht, von Marokko aus die Grenze nach Ceuta zu überwinden. Dabei kamen zahlreiche Menschen ums Leben. Die ⁠Vorfälle wurden ⁠auf Video festgehalten und führten zu scharfer Kritik aus Italien sowie zu Forderungen anderer EU-Staaten nach einem besseren Grenzschutz.

Das Vorhaben Brunners muss von den Mitgliedstaaten gebilligt werden. Es sieht eine Stärkung der EU-Grenzschutzagentur Frontex vor, die eine ständige Reserve für Soforteinsätze erhalten soll. Zudem ‌soll Frontex enger mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, ‌eine größere Rolle bei der Rückführung irregulärer Migranten spielen und die Überwachung der Außengrenzen sowie angrenzender Gebiete ausweiten. Der Plan umfasst darüber hinaus Frühwarnsysteme ⁠für Grenzübertritte, ein härteres Vorgehen gegen Schleuser sowie mehr Hilfen für die ‌Herkunftsländer. Brunner machte zunächst keine Angaben ⁠zu den Kosten oder den benötigten Ressourcen.

Die Zahl der illegalen Grenzübertritte in der EU liegt dem EU-Kommissar zufolge derzeit auf dem niedrigsten Stand seit 2021. Dies gelte trotz der Ereignisse ‌in Ceuta. Die meisten der im ⁠Juli dorthin gelangten Menschen seien ⁠inzwischen zurückgeführt worden. Rund 10.000 Migranten ohne regulären Aufenthaltsstatus halten sich jedoch weiterhin in der Exklave auf. Ceuta gehört im Gegensatz zum restlichen spanischen Staatsgebiet nicht zum Schengen-Raum, in dem sich Bürger innerhalb der 29 Mitgliedstaaten in der Regel frei bewegen können. "Wir werden sehen, wie sich das in der Praxis bewährt, aber wir unterstützen alles, was die spanische Regierung tut, um die Menschen, die sich ⁠illegal in Ceuta aufhalten, zurückzuführen", sagte Brunner.

(Bericht von Inti Landauro, Mitarbeit Victoria WalderseeBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)