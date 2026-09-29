Evonik: BASF könnte Angebot auf 24 Euro je Aktie erhöhen

Was bewegt die Aktie?

BASF hat ein unverbindliches Angebot für sämtliche Evonik-Aktien abgegeben. Der gebotene Gesamtbetrag lag bei rund 10,3 Milliarden Euro, umgerechnet 22,15 Euro je Aktie. Evonik und die RAG-Stiftung haben diese Offerte als unzureichend abgelehnt. Damit richtet sich der Blick auf die Frage, ob BASF sein Angebot erhöht.

Für die Evonik-Aktie ist die Ablehnung zunächst ein positives Signal. Sie lässt Raum für eine überarbeitete Offerte mit einem höheren Preis je Aktie. Zugleich macht die Entscheidung deutlich, dass Evonik den gebotenen Wert für zu niedrig hält. Ob BASF tatsächlich nachbessert und welchen Betrag der Konzern dann bietet, ist offen.

Die Höhe der ersten Offerte ist dabei entscheidend: 22,15 Euro entsprechen ungefähr den Höchstständen der Evonik-Aktie aus den vergangenen drei Jahren. Der Kurs hatte zuvor bereits zugelegt und lag zwischenzeitlich knapp über 19 Euro. Ein Angebot zum bisherigen Preis hätte für Anleger auf diesem Kursniveau rechnerisch einen Abstand von rund drei Euro je Aktie bedeutet. Nach der Ablehnung hängt diese Rechnung von der weiteren Entwicklung des Übernahmeversuchs ab.

Ein höheres Angebot bis in den Bereich von 24 Euro je Aktie ist denkbar, falls BASF an der Übernahme festhält und Evonik überzeugen will. Die Ablehnung allein legt einen solchen Preis jedoch nicht fest. Für Anleger zählt nun, ob BASF eine neue Offerte vorlegt. Bis dahin bleibt die Aussicht auf einen höheren Übernahmepreis der zentrale Faktor für die Aktie.

Charttechnik

Der Bereich um 19 Euro war nach dem vorangegangenen Kursanstieg eine mögliche Einstiegszone. Ein Rückgang bis 18 Euro gehörte dabei zum betrachteten Risiko; eine Absicherung lag im Bereich oberhalb von 17 Euro. Die Marke von 22,15 Euro entspricht ungefähr den Höchstständen der vergangenen drei Jahre.

Martins Einschätzung

Die Ablehnung eröffnet Evonik die Chance auf einen höheren Angebotspreis. BASF könnte bis in den Bereich um 24 Euro je Aktie nachbessern. Entscheidend ist, ob aus dieser Möglichkeit eine neue Offerte wird.