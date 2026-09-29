Feuerfestkonzern RHI Magnesita will Rivalen Vesuvius übernehmen

Wien, 29. ⁠Sep (Reuters) - Der Wiener Feuerfestkonzern RHI Magnesita will den britischen Konkurrenten Vesuvius für umgerechnet rund 1,6 Milliarden Euro übernehmen. RHI bestätigte am Dienstag, sich in fortgeschrittenen Gesprächen zu befinden, nachdem Vesuvius die Übernahmepläne zuvor öffentlich gemacht hatte. Das jüngste ‌Angebot bewertet Vesuvius mit 549 Pence je Aktie, was einem Aufschlag von rund 47 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag entspricht. RHI Magnesita muss ⁠sich nun ⁠nach britischem Übernahmerecht bis zum 27. Oktober erklären, ob der Konzern ein formelles Angebot vorlegen will.

Konkret sieht die Offerte 470 Pence in bar sowie 0,28 neue RHI-Aktien je zehn Vesuvius-Aktien vor. Die Vesuvius-Aktionäre würden den Plänen zufolge nach Abschluss der Transaktion rund 13 Prozent an dem vergrößerten ‌Konzern halten. Der Baranteil des Angebots soll über ‌neue Kreditlinien finanziert werden.

An der Börse sorgte die Nachricht für einen Kurssprung: Die Vesuvius-Aktie verteuerte sich in London um rund 27 Prozent auf 478 Pence und ⁠steuerte damit auf den größten Tagesgewinn seit Ende 2008 zu. Dagegen gaben die ‌Papiere von RHI Magnesita in London ⁠um rund drei Prozent nach.

Dem aktuellen Angebot gingen mehrere frühere Offerten voraus. Wie Vesuvius mitteilte, hatte RHI im September 2025 ein erstes Angebot über 448 Pence je Aktie vorgelegt. Im März 2026 ‌unterbreitete der Konzern ein reines Barangebot ⁠über 550 Pence je Aktie, das ⁠Vesuvius nach eingehender Prüfung ebenfalls zurückwies. Unterstützung erhält RHI vom aktivistischen Investor Cevian Capital, der mit rund 23 Prozent größter Aktionär von Vesuvius ist.

Beide Unternehmen stellen feuerfeste Produkte für die Industrie her, insbesondere für die Stahlproduktion. RHI Magnesita entstand 2017 aus der Fusion der österreichischen RHI mit der brasilianischen Magnesita. Mit dem Zusammenschluss würde ein weltweit führender Anbieter von Feuerfest- und Durchflusstechnologielösungen entstehen, der erhebliche Synergien erzielen könnte, teilte RHI ⁠mit.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)