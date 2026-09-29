Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.09.2026

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Thema: Wasserstoff

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
2G EnergyBericht 2. Quartal 2026
AAR CORPBericht 1. Quartal 2027
BARR (A.G.)Bericht 2. Quartal 2027
CARD FACTORYBericht 2. Quartal 2026
CarmaxBericht 2. Quartal 2027
Carnival Corp. (AIDA)Bericht 3. Quartal 2026
ConcentrixBericht 3. Quartal 2026
Genfit S.A.Bericht 2. Quartal 2026
Hornbach HoldingBericht 2. Quartal 2027
LightOnBericht 2. Quartal 2026
MAAT PHARMA S.A. EO-,1Bericht 2. Quartal 2026
Mexedia S.p.A. Azioni nom. o.N .Bericht 2. Quartal 2026
PIRAEUS PORT AUTH. NAM.Bericht 2. Quartal 2026
RealtechBericht 2. Quartal 2026
Uranium EnergyBericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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2G Energy
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Uranium Energy
Hornbach Holding
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MAAT PHARMA S.A. EO-,1
Card Factory
AAR CORP
Genfit S.A.
Mexedia S.p.A. Azioni nom. o.N .
Carmax
BARR (A.G.)
LightOn

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