Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.09.2026
onvista · Uhr
Thema: Wasserstoff
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|2G Energy
|Bericht 2. Quartal 2026
|AAR CORP
|Bericht 1. Quartal 2027
|BARR (A.G.)
|Bericht 2. Quartal 2027
|CARD FACTORY
|Bericht 2. Quartal 2026
|Carmax
|Bericht 2. Quartal 2027
|Carnival Corp. (AIDA)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Concentrix
|Bericht 3. Quartal 2026
|Genfit S.A.
|Bericht 2. Quartal 2026
|Hornbach Holding
|Bericht 2. Quartal 2027
|LightOn
|Bericht 2. Quartal 2026
|MAAT PHARMA S.A. EO-,1
|Bericht 2. Quartal 2026
|Mexedia S.p.A. Azioni nom. o.N .
|Bericht 2. Quartal 2026
|PIRAEUS PORT AUTH. NAM.
|Bericht 2. Quartal 2026
|Realtech
|Bericht 2. Quartal 2026
|Uranium Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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