Hamas-Kommandeur in Gaza bei israelischem Luftangriff getötet

Kairo, 29. ⁠Sep (Reuters) - Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ist ein Hamas-Kommandeur getötet worden. Es handle sich um den Chef des bewaffneten Arms der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation im Norden des ‌Küstengebiets, Iss al-Din al-Beik, teilten Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz am Dienstag mit. Das Militär ⁠habe ⁠Al-Beik gezielt attackiert. Er sei an der Planung von Angriffen und der Rekrutierung von Hamas-Kämpfern beteiligt gewesen. Die Hamas bestätigte seinen Tod. Nach Angaben von Sanitätern wurde bei dem Angriff am frühen Morgen ein ‌Wohngebäude im Stadtteil Nasr in Gaza-Stadt ‌getroffen. Dabei sei eine zweite Person später ihren Verletzungen erlegen.

Israel hat seine Angriffe auf die Hamas in den vergangenen ⁠Wochen verstärkt. Die Regierung in Jerusalem wirft der mit ‌dem Iran verbündeten Islamisten-Gruppe vor, ⁠sich entgegen den Vereinbarungen einer im Oktober geschlossenen Waffenruhe wiederzubewaffnen und neue Angriffe vorzubereiten. Dem israelischen Militär zufolge wurden in diesem Monat mindestens 20 ‌Hamas-Mitglieder getötet, darunter hochrangige ⁠Kommandeure. Die Hamas bestreitet die ⁠Vorwürfe und wirft Israel vor, das Abkommen zu untergraben. Die von den USA vermittelte Waffenruhe sieht eigentlich den Wiederaufbau des Gazastreifens vor. Die Verhandlungen über eine Entwaffnung der Hamas und einen Abzug der israelischen Truppen stocken jedoch.

(Bericht von Nidal al-Mughrabi und Maayan Lubell, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Christian ⁠Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)