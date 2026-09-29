Herbstbelebung am Arbeitsmarkt dürfte moderat ausfallen

dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
onvista bei Google bevorzugen

Arbeitsmarkt

Nürnberg (dpa) - Vor dem Hintergrund neuer Meldungen zum Personalabbau bei Unternehmen stellt die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg ihre Statistik zum deutschen Arbeitsmarkt für den Monat September vor. Erwartet wird, dass die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles, eine nur moderate Herbstbelebung verkünden kann.

Der im September übliche Rückgang der Arbeitslosigkeit dürfte in diesem Jahr geringer ausfallen als in früheren Jahren. Ob die Zahl der Arbeitslosen unter die Marke von drei Millionen fallen wird, ist unklar. Im August waren 3,061 Millionen Menschen bei den Arbeitsagenturen arbeitslos gemeldet.

Auf längere Sicht hatten Arbeitsmarktforscher zuletzt jedoch Lichtblicke erkannt. Zwar werde der Arbeitsmarkt wegen des zurückgehenden Arbeitskräftepotenzials - viele gehen in Rente, weniger Menschen ziehen aus dem Ausland nach Deutschland - schrumpfen. Eine stabilere Konjunktur auch aufgrund der Stimulierungspakete der Bundesregierung werde jedoch für eine leicht rückläufige Arbeitslosigkeit sorgen.

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
AMD kauft World Labs, Nvidia Buyback, Meta greift SaaS anheute, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Tagesrückblick 28.09.2026
Ölpreise bremsen Dax erneut aus - Gold verliert deutlichgestern, 16:08 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Märkte heute
Evonik-Übernahme, SK Hynix IPO, Microsoft mit Copilot-Schubgestern, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Vorbörse 29.09.2026
Dax nahe Vortagsniveau - Ölpreise und US-Renditen steigenheute, 06:00 Uhr · onvista
Dax nahe Vortagsniveau - Ölpreise und US-Renditen steigen
Interview mit Andreas Beck
Was hohe Renditen für Anleger, Anleihen und Bitcoin bedeutengestern, 12:00 Uhr · onvista
Kurstafel für Staatsanleihen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierenheute, 14:52 Uhr · onvista
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"heute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Alle Plus-Analysen