Ifo: Schutzzölle gegen China wirken nur begrenzt - Haben immer Nebenwirkungen

Berlin, 29. ⁠Sep (Reuters) - Sonderzölle der EU gegen China sind laut dem Münchner Ifo-Institut nur begrenzt wirksam, um Abhängigkeiten und unfairen Wettbewerb zu beheben. "Zölle sind je nach Ausgestaltung ‌mit erheblichen ökonomischen Kosten und oft auch unbeabsichtigten Nebenwirkungen verbunden", sagte Ifo-Außenwirtschaftsexpertin Lisandra Flach am Dienstag. "Ihre ⁠Eignung hängt ⁠stark davon ab, welches Ziel man mit ihnen verfolgt." Sie könnten Maßnahmen zur Stärkung der eigenen Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit nicht ersetzen. "Nachlassender Wettbewerbsdruck kann die Innovationsanreize geschützter Industrien sogar zusätzlich schwächen."

Zuletzt wurden ‌in der Politik immer mehr Stimmen ‌laut, deutsche Industriezweige stärker gegen chinesische Konkurrenz zu schützen, etwa den Stahl- und auch den Elektroautomobilbereich. Die ⁠USA und auch die EU kritisieren China wegen einer ‌Schwemme billiger Konkurrenzprodukte, die ⁠oft mit hohen staatlichen Subventionen entstanden sind. Weitere Sanktionen stehen deswegen im Raum.

Laut Ifo treffen die Kosten für Ausgleichszölle gegen subventionierte Importe aber ‌nicht nur private ⁠Haushalte, sondern auch Unternehmen, die ⁠chinesische Vorleistungen einsetzen. "Teurere Vorleistungen verschlechtern insbesondere die Wettbewerbsposition exportorientierter Unternehmen gegenüber ausländischen Mitbewerbern", so Ifo-Experte Andreas Baur. Die EU sollte den Umgang mit China nicht im Alleingang organisieren, sondern gezielt Verbündete gewinnen. Gemeinsam sei die Verhandlungsmacht gegenüber Peking deutlich größer.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)