IonQ: Oberhalb der Zwischenhochs sind 60 Dollar möglich

Was bewegt die Aktie?

Die Bank of America hat die Bewertung von IonQ mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 60 Dollar aufgenommen. Die Marke passt zur bisherigen Kursbewegung: Nach Notierungen um 47 bis 48 Dollar fiel die Aktie um rund zwölf Dollar auf etwa 35 Dollar. Damit rückt die Frage in den Vordergrund, ob der Kurs die Zwischenhochs wieder überschreiten kann. Das Kursziel beschreibt ein mögliches Szenario, dessen Voraussetzung erst erfüllt sein muss.

Auch die Übernahmen sind für die Entwicklung von IonQ relevant. Mit Skywater Technology hat das Unternehmen einen Anbieter aus der Halbleiterfertigung übernommen. Prozessentwicklung, Waferfertigung und Advanced Packaging liegen damit im eigenen Haus. Das ist ein Vorteil für die weitere Entwicklung der Fertigung. Wenn IonQ diese Schritte erfolgreich integriert, könnte sich die Kostenstruktur künftig verbessern. Wie stark dieser Effekt ausfällt, bleibt offen.

Hinzu kommen Verträge mit Regierungen und Unternehmen. Sie zeigen, dass IonQ Anwendungen für unterschiedliche Kundengruppen verfolgt. Zusammen mit der eigenen Fertigung geben sie der Aktie eine Grundlage für weiteres Wachstum. Der Kurs enthält allerdings bereits hohe Erwartungen an die Entwicklung von Quantencomputern. Deshalb erscheint ein allmählicher Anstieg plausibler als ein schneller Sprung auf 60 Dollar.

Für die Bewertung der Aktie zählt nun, ob IonQ die Entwicklung seiner Systeme und die Fertigungsprozesse voranbringt. Ebenso wichtig ist, ob aus den Verträgen eine breitere geschäftliche Basis entsteht. Die Übernahmen eröffnen dafür Möglichkeiten; ihre Wirkung auf Kosten und Geschäft muss sich erst zeigen.

Charttechnik

Die Aktie fiel von etwa 47 bis 48 Dollar um rund zwölf Dollar auf den Bereich um 35 Dollar. Die Zwischenhochs sind nun die entscheidende Kursmarke. Überschreitet IonQ sie, lässt sich aus der zuvor durchlaufenen Spanne ein mögliches Ziel um 60 Dollar ableiten. Solange dieser Schritt aussteht, bleibt das Ziel ein Szenario.

Martins Einschätzung

Das Kursziel von 60 Dollar ist charttechnisch nachvollziehbar. Die eigene Fertigung und die Verträge sprechen für die weitere Entwicklung von IonQ. Für den Kurs erscheint ein schrittweiser Anstieg wahrscheinlicher als eine schnelle Bewegung bis zum Kursziel.