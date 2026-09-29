IRW-News: ACCESS Newswire: Akkodis und Biolevate bündeln ihre Kompetenzen, um KI-gestützte Dokumentation in regulierten Branchen zu beschleunigen

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Akkodis und Biolevate bündeln ihre Kompetenzen, um KI-gestützte Dokumentation in regulierten Branchen zu beschleunigen

Die strategische Partnerschaft verbindet die KI-Plattform von Biolevate mit der Engineering-, Validierungs- und Regulierungsexpertise von Akkodis. Unternehmen aus Life Sciences, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Energie sollen dadurch ihre Produktivität steigern und regulatorische Anforderungen effizienter erfüllen können.

ZURICH, SWITZERLAND / ACCESS Newswire / den 29.09.2026 / Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering und Teil der Adecco Group, und Biolevate, ein auf KI-Lösungen für die Life-Sciences-Branche spezialisiertes Unternehmen, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Gemeinsam wollen sie wissenschaftliche, regulatorische und technische Dokumentationsprozesse in stark regulierten Branchen mithilfe künstlicher Intelligenz beschleunigen.

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Die Partnerschaft startet zunächst in Frankreich und Belgien und soll anschließend auf weitere Märkte ausgeweitet werden. Sie vereint die KI-Plattform von Biolevate mit der Engineering-, Validierungs- und Regulierungsexpertise von Akkodis, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Compliance-Anforderungen effizienter zu erfüllen, den Dokumentationsaufwand zu reduzieren und Innovationen schneller voranzutreiben.

In stark regulierten Branchen sind wissenschaftliche, technische und compliance-relevante Dokumentationen von entscheidender Bedeutung für Produktzulassungen, Qualitätssicherung, Patientensicherheit und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Mit dem wachsenden Umfang und der zunehmenden Komplexität dieser Dokumentation stoßen manuelle, ressourcenintensive Prozesse jedoch immer häufiger an ihre Grenzen. Entsprechend steigt der Bedarf an KI-gestützten Dokumentationslösungen, die die Produktivität erhöhen und gleichzeitig Compliance, Rückverfolgbarkeit und die fachliche Kontrolle durch Expertinnen und Experten gewährleisten.

Die Partnerschaft von Akkodis und Biolevate begegnet diesen Herausforderungen, indem sie KI-gestützte Automatisierung mit fundierter Branchenexpertise und kontrollierten Workflows kombiniert, die speziell für regulierte Umgebungen entwickelt wurden. Nach Angaben von Biolevate lassen sich wissenschaftliche Literaturrecherchen dadurch bis zu 2,5-mal schneller durchführen. Gleichzeitig können die Erstellungszeiten für klinische Studienberichte und regulatorische Zulassungsdossiers um bis zu 50 Prozent sowie die Dauer von Entwicklungsprozessen im Medizintechnikbereich um bis zu 30 Prozent reduziert werden.

Die ideale Kombination aus Technologie und Expertise

Akkodis verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Life Sciences, Validierungsengineering, Qualitätsmanagement, regulatorische Compliance und KI-Transformation. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, technologiegestützte Prozesse in komplexen und stark regulierten Umgebungen zu implementieren, zu validieren und zu skalieren. So schlägt Akkodis die Brücke zwischen innovativen Technologien und deren erfolgreicher Anwendung in der Praxis.

Biolevate stellt mit ELISE eine KI-gestützte Wissens- und Workflow-Plattform für regulierte Umgebungen bereit. Mithilfe von Natural Language Processing, Computer Vision und graphbasierten KI-Modellen unterstützt die Plattform Unternehmen dabei, wissenschaftliche und regulatorische Dokumentationen sowie Wissensmanagementprozesse effizienter zu gestalten. ELISE greift auf kontrollierte Datenquellen und nachvollziehbare Nachweise zurück und integriert strukturierte Prüf- und Freigabeprozesse durch Expertinnen und Experten. Dadurch können Unternehmen KI konsistent, transparent und revisionssicher einsetzen. Wiederverwendbare Vorlagen, vordefinierte Methoden und standardisierte Review-Prozesse tragen zudem dazu bei, institutionelles Wissen zu sichern und Dokumentationsabläufe teamübergreifend zu vereinheitlichen.

Das gemeinsame Lösungsangebot kombiniert die KI-gestützte Wissens- und Workflow-Plattform von Biolevate mit der Beratungs-, Engineering-, Qualitäts-, Validierungs- und Regulierungsexpertise von Akkodis, um Kunden bei der Einführung und Skalierung KI-gestützter Dokumentationsprozesse zu unterstützen. Gemeinsam ermöglichen es die beiden Unternehmen Organisationen, KI in wissenschaftlichen, regulatorischen und compliance-kritischen Prozessen mit hohen Anforderungen produktiv einzusetzen, ohne dabei Transparenz, Rückverfolgbarkeit und die fachliche Kontrolle durch Expertinnen und Experten zu beeinträchtigen.

Skalierbare Anwendungsfälle für regulierte Umgebungen

Die Partnerschaft unterstützt eine Vielzahl geschäftskritischer Prozesse in regulierten Umgebungen, darunter:

· Wissenschaftliche Dokumentation: Systematische Literaturrecherchen, klinische Studienberichte sowie weitere wissenschaftliche Dokumentationen

· Regulatorische Dokumentation und Medical Communications: Zulassungsdossiers, Einreichungsunterlagen, medizinische Fachkommunikation sowie Prozesse im Bereich Regulatory Intelligence

· Validierungsengineering sowie Commissioning & Qualification: Validierungsdokumentation, Compliance-Prüfungen und Maßnahmen zur Audit-Vorbereitung

· Entwicklung von Medizinprodukten: Produktentwicklungsprozesse zur Unterstützung regulatorischer Anforderungen und des Lebenszyklusmanagements

Diese Partnerschaft verkörpert den Kern von Akkodis Intelligence: die Verbindung von fortschrittlicher KI mit tiefgreifender menschlicher Expertise, um wissenschaftliche, regulatorische und technische Dokumentation zu modernisieren", sagt Jo Debecker, President und CEO von Akkodis. Unternehmen in stark regulierten Branchen benötigen mehr als leistungsfähige KI-Modelle. Sie benötigen kontrollierte Workflows, die fundierte Expertenentscheidungen unterstützen. Gemeinsam helfen Akkodis und Biolevate ihren Kunden, KI auf eine Weise produktiv einzusetzen, die skalierbar, nachvollziehbar und im Einklang mit regulatorischen Anforderungen ist."

Die Mission von Biolevate ist es, den Weg für schnellere Therapien zu ebnen, indem wir Innovationen dorthin bringen, wo sie am dringendsten benötigt werden", sagt Joël Belafa, Mitgründer und CEO von Biolevate. Die Partnerschaft mit Akkodis ermöglicht es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie regulatorischen Teams, ihre Arbeitsweise im Zeitalter der KI neu zu gestalten. So können sie ihre Produktivität steigern, kritisches Wissen sichern und hochwertige Lösungen schneller auf den Markt bringen. Für uns ist dies ein bedeutender Meilenstein, um diese Herausforderung in deutlich größerem Maßstab anzugehen. Akkodis genießt weltweit Anerkennung für die Qualität seiner Expertinnen und Experten sowie seinen strategischen Einfluss in den unterschiedlichsten Märkten."

Medienkontakte

Anne Friedrich

SVP, Global Head of Communications, Akkodis

M. +4915174633470

E. anne.friedrich@adeccogroup.com

Lisa Bushka

VP, External Communications, Akkodis

M. +18604630770

E. lisa.bushka@adeccogroup.com

Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie- und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter Delivery-Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir End-to-End-Lösungen - von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer Zukunft. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook

Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000 Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv, LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen. www.Adeccogroup.com

Über Biolevate

Biolevate ist ein KI-natives Technologieunternehmen, das Organisationen im Bereich Life Sciences dabei unterstützt, komplexes wissenschaftliches, operatives und regulatorisches Wissen in verlässliche und wiederholbare Prozesse zu überführen. Die Plattform verarbeitet Dokumente und Daten aus unterschiedlichen Formaten, verknüpft Wissen aus verschiedenen Quellen und koordiniert spezialisierte KI-Agenten zur Unterstützung von Forschung, Evidenzanalysen, wissenschaftlicher und regulatorischer Dokumentation, Qualitätsmanagement, Produktion, Sicherheit und Wissensmanagement. Biolevate ermöglicht Unternehmen den skalierbaren Einsatz von KI mit höherer Transparenz, Konsistenz und Nachvollziehbarkeit. Dadurch werden manuelle Aufwände reduziert und geschäftskritische Prozesse von der Forschung bis zur Patientenversorgung beschleunigt. Das Unternehmen unterstützt Organisationen entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette, darunter Sanofi und Merck/MSD, und wird von führenden Investoren wie EQT Ventures und Orange Ventures unterstützt.

www.biolevate.com | Linkedin

SOURCE: Akkodis

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86019

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86019&tr=1

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