IRW-News: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. erweckt mit der globalen Herbst/Winter-Kollektion 2026 das Motto Game On zum Leben

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. erweckt mit der globalen Herbst/Winter-Kollektion 2026 das Motto Game On zum Leben

Die vom Sport inspirierte Marke zelebriert den Campus-Style, das amerikanische Erbe und das legendäre Poloshirt aus der ländlichen Gegend von New York

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 29. September 2026 / U.S. Polo Assn.®, die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), hat ihre globale Herbst/Winter-Kollektion 2026 vorgestellt - eine moderne Interpretation des amerikanischen Stils, die in der Tradition und Energie des Polosports verwurzelt ist.

Die in der wunderschönen Landschaft von Millbrook, New York, fotografierte Kampagne verbindet die Raffinesse des New Yorker Lebensstils mit der Authentizität der Reittradition des Hudson Valley. Von lokalen Treffpunkten und dem Kleinstadtflair Amerikas bis hin zu malerischen Polofeldern und ländlichen Kulissen bildet die Umgebung eine natürliche Kulisse für Game On, eine saisonale Geschichte, die vom Campusleben, vom Sport und vom zeitlosen Stil des Polosports inspiriert ist.

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Die globale Herbst/Winter-Kollektion 2026 spiegelt wider, was U.S. Polo Assn. auszeichnet: eine authentische Verbindung zum Sport, eine moderne amerikanische Perspektive und einen Stil, der für das echte Leben entworfen wurde, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die weltweite, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. Millbrook im Hudson Valley vereint diese Elemente in einer Umgebung, die edel, energiegeladen und unserem Erbe treu ist.

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Entworfen für jedes Alter und jede Lebensphase

Die globale Herbst/Winter-Kollektion 2026 wurde für jedes Alter und jede Phase der Back-to-School-Season entworfen und reicht von unverzichtbaren Basics für das Klassenzimmer über campustaugliche Looks bis hin zu alltagstauglicher Herbstgarderobe. Traditionsbewusste Strickwaren, edle Oberbekleidung und vielseitige Lagenlooks prägen das Sortiment, darunter das ikonische Polohemd der Marke, gestrickte Polo-Pullover, Zopfmusterpullover, Strickjacken, Rugby-Shirts, strukturierte Jacken, Trenchcoats, Barn-Coats, gesteppte Oberbekleidung, unverzichtbare Hemden und lässige Denim-Modelle. Die Back to School All Stars geben den Ton für eine Kollektion an, die zeitlose Klassiker mit trendigen Stücken in Einklang bringt. Satte College-Farben in Blau, Grün und Rot werden mit warmen Erdtönen und vielseitigen neutralen Farben für den Herbst und die Feiertage kombiniert. Traditionelle Karomuster, College- und Rugby-Streifen, vom Reitsport inspirierte Drucke, Wappenmotive und Vintage-Logo-Grafiken verleihen der Kollektion einen unverwechselbaren Charakter. Gleichzeitig sorgen Wildlederoptik, Steppungen, gebürstete Karomuster und ausgefallene Strickkonstruktionen für Tiefe und Struktur.

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Diese Kollektion wurde darauf ausgerichtet, wie sich Verbraucher heute kleiden: mit vielseitigen Kleidungsstücken, die sich unkompliziert übereinander tragen lassen, gepflegt wirken und die ganze Saison über bequem bleiben, sagte Jessica Ramesberger, VP of Merchandising and Design bei USPA Global. Wir haben uns darauf konzentriert, eine Kollektion zu kreieren, die traditionelle Klassiker mit modernem Styling verbindet und den Verbrauchern unkomplizierte Kleidungsstücke bietet, die sie vom ersten Herbsttag bis in die Weihnachtszeit tragen können.

The Polo Shirt: An Icon Born from the Game

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Die Saison setzt die Geschichte von The Polo Shirt: An Icon Born from the Game fort und festigt damit die Rolle des Poloshirts als deutlichstes Symbol für die Verbindung von U.S. Polo Assn. zu diesem Sport. Für Herbst/Winter zieht sich das Poloshirt wie ein roter Faden durch die gesamte Kollektion - von campus-inspirierten Looks bis hin zu eleganter Alltagskleidung.

Die Kampagne und das Fotoshooting stellen zudem den NYC Polo Club in den Mittelpunkt, wodurch die Herbst/Winter-Story noch stärker in der Welt des Polos verankert und die Kollektion durch eine frische, zeitgemäße Perspektive zum Leben erweckt wird. Die NYC Polo Club-Kollektion ist als limitierte Auflage erhältlich.

Millbrook, New York, bot uns die Gelegenheit, eine vielschichtige visuelle Geschichte zu erzählen, die sowohl inspirierend als auch zugänglich wirkt, sagte Stefanie Coroalles, VP of Global Marketing bei USPA Global. Die Mischung aus Campus-Energy, kleinstädtischem Americana-Flair und authentischen Polo-Club-Kulissen fängt den Geist von Game On, Fall ein und verleiht der Kollektion eine starke Identität.

USPA Life

USPA Life-Produkte werden weiterhin in alle Kollektionen von U.S. Polo Assn. integriert und machen einen wachsenden Anteil des weltweiten Geschäfts aus. Dies spiegelt das anhaltende Engagement der Marke für Nachhaltigkeit und die Suche nach verantwortungsvollen Wegen wider, die das Unternehmen auch in den kommenden Jahren unterstützen.

Die globale Herbst/Winter-Kollektion 2026 von U.S. Polo Assn. ist weltweit in den U.S. Polo Assn.-Geschäften sowie online unter uspoloassnglobal.com erhältlich.

Über U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), des größten Verbands von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einem weltweiten Umsatz im Milliardenbereich und einem globalen Vertriebsnetz, das mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie Tausende weitere Vertriebsstellen umfasst, bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit an. Die globale Polohemd-Kampagne von U.S. Polo Assn. mit dem Titel An Icon Born from the Game ist eine eindrucksvolle Hommage an die authentischen sportlichen Ursprünge des legendären Polohemds und dessen Entwicklung zu einem der beständigsten Stilklassiker der Welt.

Die globale Sportmarke sponsert bedeutende Polo-Veranstaltungen auf der ganzen Welt, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im National Polo Center von USPA im The Palm Beaches stattfindet und als das führende Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten gilt. Dank historischer Vereinbarungen mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien sowie BeIN Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der weltweit führenden Polo-Meisterschaften, die von U.S. Polo Assn. gesponsert werden, übertragen, wodurch dieser spannende Sport erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich gemacht wird.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich von USA Today zu einer der vertrauenswürdigsten Marken gekürt und belegte laut License Global im Jahr 2026 den ersten Platz unter den Sportlizenzgebern weltweit, noch vor der NFL, der PGA Tour und der Formel 1. Die vom Sport inspirierte Marke wurde international mit Auszeichnungen für ihr globales Wachstum und ihre Sportinhalte gekürt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde die U.S. Polo Assn. in Fortune, Forbes, Modern Retail, WWD und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg und in vielen anderen namhaften Medien weltweit vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com, folgen Sie außerdem @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch ihre Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Bildunterschriften: Fotoshooting zur globalen Herbst/Winter-Kollektion 2026 von U.S. Polo Assn. in der wunderschönen Landschaft von Millbrook, New York

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky - VP, Global PR und Kommunikation

Telefon +001.561.790.8036 - E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Kaela Drake - Senior PR & Communications Specialist

Telefon +001.561.790.8036 - E-Mail: kdrake@uspagl.com

QUELLE: USPA Global

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