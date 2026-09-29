IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics beruft die Finanzmanagerin Sherry Aulin in sein Board of Directors

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics beruft die Finanzmanagerin Sherry Aulin in sein Board of Directors

Montreal, QC, Kanada, 29. September 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das mithilfe seiner firmeneigenen Accum®-Technologie Therapeutika für die Präzisionsonkologie der nächsten Generation entwickelt, freut sich sehr, die Berufung von Sherry Aulin in sein Board of Directors bekanntzugeben. Frau Aulin wird außerdem als Mitglied des Prüfungsausschusses des Unternehmens fungieren.

Sherry Aulin ist eine Führungskraft im Finanzbereich mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit börsennotierten Unternehmen und auf den Kapitalmärkten. Zuletzt war sie als Chief Financial Officer bei Xenon Pharmaceuticals (NASDAQ: XENE) tätig, einem auf Neurowissenschaften spezialisierten biopharmazeutischen Unternehmen, wo sie über ein Jahrzehnt lang arbeitete. Während ihrer Amtszeit spielte sie eine Schlüsselrolle beim Börsengang des Unternehmens an der Nasdaq, war maßgeblich an der Gestaltung der Unternehmensstrategie beteiligt und leitete die Finanzierungsaktivitäten des Unternehmens, wobei sie Eigenkapital in Höhe von mehr als 1 Milliarde US$ beschaffte.

Im Laufe ihrer Karriere war Frau Aulin in leitenden Positionen bei KPMG LLP tätig, wo sie börsennotierte Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich des Bereichs Life Sciences, beriet. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Kapitalmärkte, strategische Planung, Investor Relations und den Geschäftsbetrieb börsennotierter Unternehmen. Frau Aulin hat einen Bachelor of Commerce von der University of British Columbia und ist Chartered Professional Accountant und Chartered Accountant. Sie ist derzeit Mitglied des Board of Directors von Life Sciences British Columbia und wurde von Business in Vancouver mit dem Preis Forty Under 40 ausgezeichnet.

Ich freue mich sehr, in einer für das Unternehmen so spannenden Zeit dem Board of Directors von Defence Therapeutics beizutreten, sagte Sherry Aulin. Die innovative Technologieplattform von Defence birgt das Potenzial, bedeutende Möglichkeiten für die Entwicklung von Therapeutika der nächsten Generation zu eröffnen. Ich freue mich darauf, meine Fachkenntnisse in den Bereichen Kapitalmärkte und Führung börsennotierter Unternehmen in das Board einzubringen und die Geschäftsführung dabei zu unterstützen, ihre Programme strategisch voranzutreiben und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Sherry ist eine hervorragende Bereicherung für das Board von Defence, und ich freue mich, sie willkommen zu heißen, sagte Sébastien Plouffe, Executive Chairman von Defence Therapeutics. Ihre umfangreiche Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen und auf den Kapitalmärkten, verbunden mit ihrem fundierten Verständnis des Biotechnologiesektors, bringt ein Maß an Fachkompetenz mit sich, das für Defence an diesem wichtigen Wendepunkt des Unternehmens von großem Wert ist. Sherry spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Xenon Pharmaceuticals - vom Börsengang bis hin zur Unternehmensentwicklung, strategischen Planung und Kapitalbeschaffung über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren. Aufgrund dieser Erfahrung weiß sie aus erster Hand, was es braucht, um ein erfolgreiches börsennotiertes Biotechnologieunternehmen aufzubauen, und ich freue mich auf ihre wertvollen Beiträge.

Im Zusammenhang mit ihrer Berufung als Direktor hat das Unternehmen Frau Aulin 400.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) gewährt, die gemäß den Bedingungen des umfassenden Incentive-Plans von Defence über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Preis von 40 Cent pro Aktie ausgeübt werden können. Von diesen Optionen sind 200.000 sofort unverfallbar und 200.000 werden am ersten Jahrestag des Zuteilungsdatums unverfallbar.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika bei niedrigeren Dosierungen zu erhöhen und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Vorantreiben modernster Forschung und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Defence Therapeutics

Amie Phinney

President und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 306-8027

aphinney@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

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