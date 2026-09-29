IRW-News: Hi-View Resources Inc.: Hi-View reicht Antrag für das Konzessionsgebiet Sofia East in der Region Toodoggone ein

IRW-PRESS: Hi-View Resources Inc.: Hi-View reicht Antrag für das Konzessionsgebiet Sofia East in der Region Toodoggone ein

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 29. SEPTEMBER 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FSE: B630) gibt die Beantragung des Konzessionsgebiets Sofia East durch Abstecken im Gold- und Kupferdistrikt Toodoggone im Norden von British Columbia bekannt. Das Konzessionsgebiet grenzt an das Landpaket von Amarc Resources Ltd. an und ergänzt das Portfolio des Unternehmens im Distriktmaßstab um das letzte freie Stück Land der Takla Group entlang des Pine-Trends, wodurch das Landpaket von Hi-View in Toodoggone auf 29.603 ha erweitert wird.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, sagte: Das Abstecken von Sofia East beschert uns das letzte freie Stück Land der Takla Group entlang des Pine-Trends, 10 km von Sofia und 12 km von Pine entfernt, wo sich zwei bedeutende Trends kreuzen. Nun, da wir den Großteil unserer Liegenschaften weiterentwickelt haben, werden wir weiterhin kostengünstige Projekte mit der passenden Geologie erwerben, um die Grassroots-Exploration im ergiebigen Distrikt Toodoggone fortzusetzen. Wir werden historische Daten auswerten und erste Arbeiten planen.

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Abbildung 1: Die Liegenschaften Nub und das noch in der Genehmigung befindliche Projekt Sofia East von Hi-View Resources, dargestellt auf der geologischen Karte des BCGS.

Sofia East ist ein einzelnes, 1.693 ha großes Konzessionsgebiet (Tenure 1139045) an der Ostflanke des Bergbaugebiets Toodoggone, etwa 10 km östlich des Porphyrvorkommens Sofia von TDG Gold (MINFILE 094E 208), 12 km nordöstlich entlang des Pine-Trends von der Porphyrlagerstätte Pine von Amarc sowie 1,8 km vom Konzessionsgebiet Nub entfernt. Das Konzessionsgebiet liegt auf relativ geringer Höhe, größtenteils auf Talboden- bis Hangbereich zwischen 969 und 1.772 m mit sanften Hängen, etwa 32 km von der Landebahn Sturdee und 41 km von der Landebahn Kemess entfernt, in derselben Umgebung mit Helikopter- und Straßenanbindung wie Nub.

Das Konzessionsgebiet liegt innerhalb des östlichen Gürtels des Terrans Stikine, einschließlich der Vulkanite der Takla Group, sowie entlang des Kontakts einer in Richtung Norden verlaufenden regionalen Finlay-Verwerfung mit westlich angrenzenden Granodiorit- bis Granitintrusionen aus dem frühen Jura in Richtung des westlichen Teils der Grenze des Konzessionsgebiets. Die Kontakte in diesem Maßstab sind jedoch schematisch und wurden auf dem Gelände des Konzessionsgebiets nicht detaillierter abgegrenzt. Regional steuern nordwestlich verlaufende Abschiebungen und nordöstliche Querstrukturen die Einlagerung von Intrusivgestein und Fluidpfade, doch eine in Richtung Norden verlaufende Anomalie eines magnetischen Hochs (erste vertikale Ableitung des Magnetfelds) innerhalb des Takla-Vulkangesteins lässt darauf schließen, dass eine in Richtung Norden gerichtete Steuerung eine wichtige Rolle bei der Lokalisierung von Fluiden spielen könnte. Oneschuk, D., Hayward, N., Fortin, G. und Hickin, A.S., 2024. British Columbia Magnetic Compilation. Geological Survey of Canada, Open File 9222; Geoscience BC, Report 2024-09; British Columbia Geological Survey, Open File 2024-08. Abgerufen unter: https://doi.org/10.4095/p1xpdd

Das benachbarte Konzessionsgebiet Sofia weist drei Mineralisierungsarten auf, die die Position im Distrikt relevant machen. Gold-Silber-Erzgänge mit geringer Sulfidation entlang des 6 km langen Griz-Sickle-Quartz-Lake-Trends ergaben bis zu 3,5 g/t Au und 33 g/t Ag auf 11,6 m. Silika-Alunit-Illit-Zonen mit hoher Sulfidation bei Alunite Ridge, BS Gold und Alexandra definieren einen 5 km langen Alterationskorridor mit Bodenproben von bis zu 0,9 g/t Au und 0,2 % Cu. TDG Gold Corp. Sofia Property Overview. Abgerufen unter: https://tdggold.com/projects/sofia/

Das Vorkommen Sofia selbst ist ein kaliumalterierter Quarzmonzonit mit schmalen Quarz-Magnetit-Chalkopyrit-Äderchen, bei dem Bohrungen von BCGold im Jahr 2007 0,22 % Cu und 0,16 g/t Au auf 10 m ergaben und das Programm von QuestEx von 2022 (elf Bohrlöcher, 4.398 m) 100,5 m mit 0,16 g/t Au und 0,14 % Cu sowie 117,9 m mit 0,26 g/t Au und 0,21 % Cu ergab, was als periphere Porphyrmineralisierung in Takla-Basalten neben der Intrusion interpretiert wird. Lustig, G., 2008. Assessment Report on the Sofia Sickle Property. BC Assessment Report #30339. Abgerufen unter: https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/Report/30339.pdf/ ; QuestEx Gold & Copper Ltd., Bohrprogramm Sofia 2022 (elf Bohrlöcher, 4.398 m), wie von TDG Gold Corp. berichtet. Abgerufen unter: https://tdggold.com/projects/sofia/

Erhöhte Manganwerte, eine Kaliumalteration mit sekundärem Biotit und Erzgangausrichtungen nach Nordnordosten in diesen Bohrungen werden als Vektoren in Richtung eines höffigen Porphyrzentrums gedeutet, das bis dato nicht vorgefunden wurde und Interpretationen zufolge nordöstlich des Bohrgebiets von 2022 unter dem Tal des Toodoggone River liegt.

Das Konzessionsgebiet liegt östlich der bebohrten peripheren Mineralisierung, auf der projizierten Verlängerung der Stratigrafie und der Intrusivstruktur von Sofia, in tief gelegenem, bedecktem Talgelände jener Art, die Porphyrzentren verdeckt. Es grenzt an das Projekt JOY an, das die Porphyrlagerstätten Pine, MEX und AuRORA beherbergt und die nördliche Erweiterung des Distrikts Kemess darstellt, und bildet zusammen mit Nub ein Landpaket zwischen den Gebieten von TDG und Amarc. Das geophysikalische Analogon ist die nordöstlich verlaufende Anomalie des magnetischen Hochs bei Sofia, die von der tiefen IP im Jahr 2015 als nahezu vertikaler, resistiver Kern unterhalb der magnetischen Einheit mit einer intensiv aufladbaren Überdeckung abgebildet wurde und an ihrer Nordostseite durch die Toodoggone River-Verwerfung abgeschnitten wird. Walcott, P.E. und Walcott, A., 2015. Assessment Report on Geophysical Surveying, Sofia Property, Toodoggone Area, for Cazador Resources Ltd. BC Assessment Report #35759. Abgerufen unter: https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/Report/35759.pdf/

Die IP-Linien von 2015 und die luftgestützte Magnetik von 2017 enden 6,5 bis 7,5 km westlich des Konzessionsgebiets. Die ersten Schritte bestehen darin, die Geologie auf dem Konzessionsgebiet mit dem BCGS-Kontakt abzugleichen, die Assessment Reports von Cazador und QuestEx über das Gebiet zusammenzustellen, das IP- und Bodenprobenprogramm von Nub auf das Konzessionsgebiet auszuweiten und seine Intrusivkontakte zu kartieren. Walcott, P.E., 2017. Assessment Report on an Airborne Magnetic Survey, Sofia Property, for Cazador Resources Ltd. BC Assessment Report #37222. Abgerufen unter: https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/Report/37222.pdf/

Erklärung der qualifizierten Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nader Mostaghimi, M.Sc., P.Geo. (EGBC #53441), Vice President of Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt ein Portfolio an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen, mit Optionen versehenen Projekte sowie die derzeit beantragten Claims erstrecken sich über mehr als 29.600 Hektar und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis - alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Konzessionsgebieten, für die das Unternehmen über eine Option verfügt, gehören Saunders, Black Pearl, Oxide Summit, Nub, Ursus, Garnet und Harmon Peak. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www. hiviewgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum Incentive-Programm und zur voraussichtlichen Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

WIR BERUFEN UNS AUF DIE SAFE-HARBOUR-BESTIMMUNGEN.

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