IRW-News: REV Exploration Corp.: REV beauftragt Razorpitch Inc. mit dem Launch eines Marketingprogramms für US-Investoren

IRW-PRESS: REV Exploration Corp.: REV beauftragt Razorpitch Inc. mit dem Launch eines Marketingprogramms für US-Investoren

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Auftrag im Wert von 150.000 US-Dollar zur Steigerung des Bekanntheitsgrades von REV bei Investoren in den Vereinigten Staaten.

Neues REV-Video: Warum Helium wichtig ist

https://youtu.be/V8IOCW8YyBo

Kelowna, BC - 29. September 2026 - REV Exploration Corp. (REV oder das Unternehmen) (TSXV: REV - WKN: A410MR - OTCID: REVFF), freut sich bekannt zu geben, dass es einen Beratungsvertrag (den Vertrag) mit RazorPitch Inc. (RazorPitch) abgeschlossen hat, der die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Investorenmarketing und Öffentlichkeitsarbeit in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorgaben der TSX Venture Exchange (die TSXV) sowie anderen geltenden Wertpapiergesetzen vorsieht.

Marketing-/Investor-Relations-Vertrag

RazorPitch ist ein Beratungs- und Kommunikationsunternehmen für den Kapitalmarkt, dessen Geschäftsführer Jason Hilton ist. Die Geschäftsadresse von RazorPitch lautet 9215 Belleza Way #204, Fort Myers, Florida, 33908, USA, und das Unternehmen ist unter jason@razorpitch.com erreichbar.

Weder RazorPitch noch seine Geschäftsführer halten derzeit Wertpapiere des Unternehmens; sie können jedoch von Zeit zu Zeit Wertpapiere des Unternehmens zu Anlagezwecken erwerben. RazorPitch und seine Geschäftsführer stehen in keinem nahen Verhältnis zum Unternehmen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird RazorPitch Dienstleistungen in den Bereichen digitales Marketing, Social Media, Erstellung von Inhalten sowie Investoren- und Makleransprache erbringen, zusammen mit der damit verbundenen Beratung zu strategischer Geschäftsplanung, Erstellung von Pressemitteilungen und Aktionärskommunikation.

Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von neun (9) Wochen (5. Oktober 2026 bis 5. Dezember 2026) und sieht ein Barhonorar in Höhe von 150.000 US-Dollar vor, das in einer einzigen Rate aus dem Betriebskapital des Unternehmens zu zahlen ist. Die Vereinbarung, einschließlich der Verpflichtung des Unternehmens, die Dienstleistungen aufzunehmen und die entsprechende Zahlung zu leisten, unterliegt der Genehmigung durch die TSXV.

Jordan Potts, CEO von REV, kommentierte: Die Stärkung unserer Präsenz bei Investoren in den gesamten Vereinigten Staaten ist ein wichtiger nächster Schritt, während wir das auf Helium ausgerichtete Portfolio von REV in den Northern Great Plains mit ersten Bohrungen vorantreiben. Die Erfahrung von RazorPitch in der Kapitalmarktkommunikation wird dazu beitragen, dass unsere Geschichte eine breitere Basis amerikanischer Investoren erreicht.

Über REV Exploration Corp.

REV ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an strategischen Bergbau-Assets sowie einem bedeutenden und wachsenden Engagement in den Bereichen Helium und natürlicher Wasserstoff, wobei der Schwerpunkt auf den nördlichen Great Plains der USA und dem südlichsten Teil von Alberta entlang der Grenze zu Montana liegt. Das Unternehmen besitzt Öl- und Gas-Pachtanteile in Montana, die sich über eine Fläche von etwa 10.600 Acres erstrecken, sowie eine Reihe von PNG-Pachtverträgen in Alberta entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana, darunter das Aden-Dome-Projekt. REV hält außerdem 6 Millionen Aktien der MAX Power Mining Corp. (CSE: MAXX; OTC: MAXXF) sowie 12,4 Millionen Aktien der Major Gold Corp., einem privaten Unternehmen, das eine Notierung an der TSX Venture Exchange anstrebt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Leser auf der Website des Unternehmens unter www.REVexploration.com sowie in den kanadischen Regulierungsunterlagen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Abbildung 1: Savanna-Bohranlage Nr. 416 am Aden Dome

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie uns folgen auf

YouTube: https://www.youtube.com/@REVExploration

Facebook: https://www.facebook.com/REVexploration

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/revexploration/

X: https://x.com/REVexploration

REV Exploration Corp.

Unit 220 - 1060 Manhattan Dr.

Kelowna, BC, V1Y 9X9

Tel: +1-604-682-7970

info@revexploration.com

www.revexploration.com

Jordan Potts, CEO & Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: info@revexploration.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den geplanten Bohr-, Explorations- und technischen Bewertungsaktivitäten des Unternehmens; zum erwarteten Umfang und Nutzen der technischen Unterstützung durch GLJ Ltd.; zur Weiterentwicklung, Priorisierung und Bewertung von Explorationsprospekten; zum geologischen Potenzial der Liegenschaften des Unternehmens sowie zur künftigen Geschäftsstrategie und den Zielen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Erwartungen und angemessenen Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich, ohne Einschränkung, Annahmen bezüglich der Verfügbarkeit von technischem Personal und Dienstleistern; der Genauigkeit und Zuverlässigkeit geologischer, geophysikalischer und anderer technischer Informationen; der Fähigkeit des Unternehmens, erforderlichenfalls die notwendigen Genehmigungen und Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; sowie der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen und Erdgas, einschließlich des Risikos, dass Explorations- oder Bohrergebnisse geologische Interpretationen oder Erwartungen möglicherweise nicht bestätigen;

den spekulativen Charakter von Explorationsgebieten in der Frühphase; Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, Landbesitz, der Einhaltung von Umweltvorschriften sowie behördlichen und gesellschaftlichen Beziehungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen; den Zugang zu Kapital; Verwässerungseffekte; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und externen Beratern; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten. Anleger sollten die Risikofaktoren und sonstigen Offenlegungen prüfen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens enthalten sind, die unter dessen

Profil auf SEDAR+ verfügbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen können. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Diese

Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86029

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86029&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7613251098

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.