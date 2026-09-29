IRW-News: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed unterzeichnet LOI mit CPO Cyprus für den exklusiven Vertrieb von VIVI-Produkten in Zypern

IRW-PRESS: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed unterzeichnet LOI mit CPO Cyprus für den exklusiven Vertrieb von VIVI-Produkten in Zypern

Vertriebspartnerschaft mit einem der etabliertesten Vertriebspartner für Gesundheits- und Konsumgüter in Zypern

Highlights:

· LOI mit CPO Cyprus umfasst den exklusiven Vertrieb von VIVI Cap und VIVI Epi in ganz Zypern, vorbehaltlich einer endgültigen Vereinbarung.

· Die vorgeschlagene Exklusivität ist an jährliche Mindestabnahmeverpflichtungen geknüpft, wobei die Gesamtabnahmemenge im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 20 % steigen muss, um die Exklusivität aufrechtzuerhalten.

· Die Verrechnungspreise und die Mindestabnahmemenge für das erste Jahr werden im endgültigen Vertriebsvertrag ausgehandelt und festgelegt.

· CPO Cyprus verfügt über fast ein Jahrhundert Erfahrung auf dem lokalen Markt und etablierte Vertriebskapazitäten für pharmazeutische Produkte, medizinische Instrumente und Krankenhausausrüstung.

Toronto, Ontario / 29. September 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (OTCQB: TMPTF) (TempraMed oder das Unternehmen), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und Handhabung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, gibt bekannt, dass es mit der Cyprus Pharmaceutical Organization Ltd. (CPO Cyprus) eine unverbindliche Absichtserklärung (die LOI) vom 31. Juli 2026 über den geplanten exklusiven Vertrieb von VIVI Cap und VIVI Epi in Zypern unterzeichnet hat.

Im Rahmen der LOI schlägt TempraMed vor, CPO Cyprus zum exklusiven Vertriebspartner für VIVI Cap und VIVI Epi in Zypern zu ernennen, vorbehaltlich des Abschlusses einer endgültigen Vertriebsvereinbarung und der Einhaltung der Mindestabnahmeverpflichtungen durch CPO Cyprus. Die konkreten Verrechnungspreise und die kombinierte Mindestabnahmeverpflichtung für das erste Jahr stehen noch nicht endgültig fest und sollen in der endgültigen Vereinbarung festgelegt werden.

Um die vorgeschlagene Exklusivität aufrechtzuerhalten, müsste CPO Cyprus seine jährlichen Gesamtabnahmemengen von VIVI Cap und VIVI Epi im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 20 % steigern. Die LOI sieht eine Frist von 90 Tagen ab dem 31. Juli 2026 vor, innerhalb derer die Parteien eine endgültige Vereinbarung aushandeln und abschließen können, sofern diese Frist nicht im gegenseitigen Einvernehmen verlängert wird.

CPO Cyprus wurde 1928 in Nikosia gegründet und zählt laut CPO Group zu den 20 größten Handelsunternehmen Zyperns. Das Unternehmen ist als Importeur, Vertreiber und Exklusivvertreter in den Bereichen Gesundheit, Schönheit, Körperpflege und Lebensmittel tätig und bietet Produkte an, die von Arzneimitteln bis hin zu spezialisierten medizinischen Instrumenten und Krankenhausausrüstung reichen.

TempraMed glaubt, dass CPO Cyprus durch seine Erfahrung auf dem Gesundheitsmarkt, die etablierten lokalen Beziehungen und die Vertriebskapazitäten einen starken potenziellen Partner für den Eintritt des Unternehmens in Zypern darstellt.

Die geplante Partnerschaft unterstützt die Strategie von TempraMed, über erfahrene lokale Partner zu expandieren, die sich in den länderspezifischen Vertriebskanälen des Gesundheitswesens auskennen und eine nachhaltige Produktakzeptanz aufbauen können. Sollte eine endgültige Vereinbarung zustande kommen, würde Zypern zu einem weiteren europäischen Markt für zwei der kommerziellen Produkte zum Schutz von Medikamenten von TempraMed werden.

CPO Cyprus ist genau die Art von etabliertem, marktorientiertem Partner, den wir uns für eine kommerzielle weltweite Expansion von TempraMed wünschen, so Ron Nagar, Gründer und CEO von TempraMed. Mit seinen Wurzeln in Zypern, die fast ein Jahrhundert zurückreichen, und einer breit aufgestellten Erfahrung im Vertrieb von pharmazeutischen und medizinischen Produkten bietet CPO Cyprus eine vielversprechende Plattform für die landesweite Einführung von VIVI Cap und VIVI Epi. Die vorgeschlagene Anforderung an das jährliche Wachstum der Abnahmemenge spiegelt unsere Absicht wider, diese Beziehung auf Skalierung auszurichten. Wir konzentrieren uns darauf, diese LOI in eine endgültige Vereinbarung umzuwandeln und Zypern, vorbehaltlich des Abschlusses dieser Vereinbarung und der Erfüllung aller geltenden Anforderungen, zu einem weiteren bedeutsamen Markt für TempraMed zu machen. Diese geplante Erweiterung unterstreicht einmal mehr die internationale Bedeutung unserer passiven, batterielosen Technologie für Menschen, die auf temperaturempfindliche Medikamente angewiesen sind.

Über CPO Cyprus

CPO Cyprus wurde 1928 in Nikosia als C.A. Papaellinas & Co. gegründet und 1952 in Cyprus Pharmaceutical Organization umbenannt. Das Unternehmen ist die größte Tochtergesellschaft der CPO-Gruppe und hat sich zu einem der 20 größten Handelsunternehmen in Zypern entwickelt. Das Unternehmen ist als Importeur, Vertreiber und Exklusivvertreter in den Bereichen Gesundheit, Schönheit, Körperpflege und Lebensmittel tätig. Sein Portfolio reicht von Massenmarkt- und Arzneimittelprodukten bis hin zu spezialisierten medizinischen Instrumenten und Krankenhausausrüstung. Weitere Informationen finden Sie unter www.cpogroup.cy.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit einem Portfolio an innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. TempraMed wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu schützen, und entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte Wärmeisolierungsvorrichtungen, die ohne Batterien oder externe Stromversorgung im Dauerbetrieb arbeiten. Das kommerzielle Produktportfolio umfasst VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med. Mit TempraMed können Patienten und Gesundheitsdienstleister temperaturempfindliche Medikamente jederzeit und überall zuverlässig handhaben.

Anleger, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien:

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem die Verhandlungen, der Abschluss und der Zeitplan für eine endgültige Vertriebsvereinbarung mit CPO Cyprus; die Bedingungen einer solchen Vereinbarung, einschließlich Verrechnungspreise, Mindestabnahmeverpflichtungen und Ausschließlichkeitsbedingungen; die Ernennung von CPO Cyprus zum exklusiven Vertriebspartner für VIVI Cap und VIVI Epi in Zypern; die erwarteten Vorteile der geplanten Zusammenarbeit; die Strategie des Unternehmens, über lokale Vertriebspartner zu expandieren, sowie seine Fähigkeit, in Zypern und auf anderen europäischen Märkten Fuß zu fassen; den Abschluss oder die Verlängerung von Vertriebsvereinbarungen in anderen Jurisdiktionen; behördliche Genehmigungen und Einfuhrbestimmungen für die Produkte des Unternehmens in Zypern; die Akzeptanz der Produkte des Unternehmens bei den Verbrauchern; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine geschäftliche Präsenz in Zypern auszubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, einschließlich der Annahmen, dass die Parteien erfolgreich einen endgültigen Vertriebsvertrag zu Bedingungen aushandeln und abschließen werden, die mit der Absichtserklärung (LOI) im Einklang stehen; dass CPO Cyprus die Bedingungen für die Exklusivität erfüllen wird; dass die erforderlichen behördlichen Zulassungen und Einfuhrgenehmigungen erteilt werden; und dass die Nachfrage nach Temperaturschutzlösungen für injizierbare Medikamente anhalten wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter: dass die Absichtserklärung unverbindlich ist und keine Gewähr dafür besteht, dass eine endgültige Vereinbarung geschlossen wird oder - falls doch - dass diese zu den in der Absichtserklärung vorgesehenen Bedingungen oder innerhalb des erwarteten Zeitrahmens zustande kommt; das Risiko, dass sich die Parteien möglicherweise nicht auf Verrechnungspreise, Mindestabnahmeverpflichtungen oder andere wesentliche Bedingungen einigen können; das Risiko, dass CPO Cyprus die Mindestabnahmeverpflichtungen oder die Anforderung eines jährlichen Wachstums von 20 % nicht erfüllt, was zum Verlust der Exklusivität führen würde; behördliche Genehmigungen und Einfuhrbestimmungen; Wettbewerbsentwicklungen; Marktakzeptanz; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; geopolitische Risiken; sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ verfügbar sind.

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