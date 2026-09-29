Hohe Preise schrecken Lindt-Kunden ab - Prognosesenkung verschreckt Anleger

Düsseldorf, 29. ⁠Sep (Reuters) - Die Konsumflaute und der heiße Sommer haben dem Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli zu schaffen gemacht. Der Vorstand senkte daher zum zweiten Mal binnen sechs Monaten seine Umsatzprognose für ‌2026 und verschreckte damit seine Anleger. Die Aktie rauschte am Dienstag um acht Prozent in die Tiefe auf 78,60 ⁠Franken. Lindt ⁠erwarte nunmehr eine Stagnation oder im besten Fall ein Plus von zwei Prozent, teilte der Konzern mit. Zuletzt hatte der Hersteller der "Lindor"-Kugeln seine Ziele auf ein Plus von vier bis sechs Prozent heruntergeschraubt von ursprünglich sechs ‌bis acht Prozent. An seinem Ziel für ‌die Gewinnmarge, die um 20 bis 40 Basispunkte verbessert werden soll, hält der Konzern jedoch fest.

Die zweite Korrektur binnen sechs ⁠Monaten kratze am Ruf von Lindt als verlässlicher Prognosegeber, kommentierten ‌Analysten der Bank Vontobel. Konzernchef ⁠Adalbert Lechner sagte, historisch hohe Kakaopreise hätten das Unternehmen zu deutlichen Preiserhöhungen gezwungen. Das habe die Nachfrage belastet, da die Verbraucher in dem unsicheren wirtschaftlichen ‌Umfeld zunehmend preissensibel reagierten. Während ⁠die Nachfrage vor allem in ⁠Deutschland, Österreich und der Schweiz schwächelte, legte Lindt in Nordamerika und Asien zu. Als Konsequenz will der Konzern nun verstärkt auf kleinere Verpackungsgrößen setzen und verhängte einen Einstellungsstopp. Für 2027 zeigte sich Lechner jedoch zuversichtlich und erwartet wieder ein positives Wachstum. Auch die langfristigen Ziele ab 2028 wurden bestätigt.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von ⁠Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)