Klimaschutz contra Versorgungssicherheit - EU könnte Methan-Regel verschieben

Brüssel/Berlin, 29. ⁠Sep (Reuters) - Angesichts der Sorge vor steigenden Energiepreisen und Lieferengpässen im Winter erwägt die EU eine Verschiebung ihrer Vorschriften für klimaschädliches Methan beim Import von Öl oder Gas. Zudem könnte die Internationale Energieagentur (IEA) ihre strategischen Ölreserven anzapfen. "Ich habe meine Dienststellen angewiesen, die Möglichkeiten einer Verschiebung ‌des Teils zu prüfen, der die Importe betrifft", sagte EU-Energiekommissar Dan Jorgensen am Dienstag bei einem Treffen der EU-Energieminister in Dublin. Die Vorschriften sollen ausländische Öl- und ⁠Gasproduzenten ab ⁠dem 1. Januar 2027 dazu verpflichten, ihre Methan-Emissionen zu überwachen und zu melden. Das Bundesumweltministerium in Berlin erklärte dazu: "Wir warten zunächst auf den Vorschlag von EU-Energie-Kommissar Jorgensen."

Methan ist nach Kohlendioxid die zweitgrößte Ursache des Klimawandels. Das EU-Gesetz stößt jedoch auf zunehmenden Widerstand, da der Krieg im Iran die weltweite Öl- und Gasversorgung beeinträchtigt hat. ‌Europäische Regierungen befürchten, dass die Androhung von Strafen Lieferanten ‌davon abhalten könnte, im Winter Brennstoffe nach Europa zu liefern. Jorgensen betonte, er prüfe eine Verschiebung, keine Abschwächung der Vorschriften. Eine mögliche Verzögerung, die seinen Worten nach ein Jahr betragen ⁠könnte, solle davon abhängen, dass alle Mitgliedstaaten die zusätzliche Zeit nutzen, um sich auf ‌die Umsetzung des Gesetzes vorzubereiten. Der französische Präsident ⁠Emmanuel Macron hatte vergangene Woche eine einjährige Verschiebung gefordert. Auch etwa ein Dutzend anderer EU-Länder sowie die USA als Europas wichtigster Lieferant von Flüssigerdgas hatten zuvor eine Aussetzung des Gesetzes verlangt.

Auf demselben Treffen erklärte der Chef der ‌Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, die IEA-Mitgliedstaaten könnten ⁠künftig über die Freigabe weiterer strategischer ⁠Ölreserven beraten. "Wir beobachten die Märkte sehr genau, insbesondere die Produktmärkte, Diesel und andere. Wenn es nötig ist, werden wir natürlich mit unseren Mitgliedsregierungen beraten, um die notwendigen Schritte zu unternehmen", sagte er. Auf die Frage, ob er den USA von einem Exportverbot für Diesel abrate, sagte Birol, die IEA mache all ihren Mitgliedern Vorschläge, was "gut für die Länder selbst, aber auch für ihre Verbündeten und Partner in der ganzen Welt" wäre. US-Präsident Donald Trump hatte sich vergangene Woche für ein ⁠solches Vorgehen ausgesprochen.

(Bericht von Kate Abnett, Inti Ladauro; Markus Wacket; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)