Mehr Jobs für Menschen mit mittlerem und niedrigem Abschluss

Berlin, 29. ⁠Sep (Reuters) - Fachkräfte mit Berufsausbildung holen bei der Beschäftigung gegenüber Akademikern auf. So ist die Lücke bei den Beschäftigungsquoten zwischen Menschen mit mittlerem und hohem Bildungsabschluss in den vergangenen zehn Jahren kleiner geworden, wie ‌das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Demnach stieg die Beschäftigungsquote von Personen mit mittlerem Abschluss von 80 auf 83 Prozent, während ⁠sie bei ⁠Hochqualifizierten stabil bei 88 Prozent lag. Auch Geringqualifizierte fanden häufiger einen Job: Ihre Beschäftigungsquote kletterte von 59 auf 63 Prozent. Trotz dieses Anstiegs bleiben sie damit jedoch deutlich seltener erwerbstätig als höher Qualifizierte.

Als hochqualifiziert gelten Akademiker, Meister und Techniker, als mittelqualifiziert Personen ‌mit einer Berufsausbildung und als geringqualifiziert Menschen ‌mit einem Schulabschluss ohne abgeschlossene Lehre. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei den Beschäftigungsquoten über dem Durchschnitt der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche ⁠Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Während in der Bundesrepublik 83 Prozent der Menschen ‌mit mittlerem Abschluss erwerbstätig sind, ⁠liegt der OECD-Schnitt bei 78 Prozent. Auch bei Geringqualifizierten lag die Quote über dem OECD-Durchschnitt von 60 Prozent. Der Abstand zwischen den Beschäftigungsquoten von Personen mit mittleren und hohen ‌Abschlüssen war im OECD-Durchschnitt mit ⁠rund zehn Prozentpunkten doppelt so groß ⁠wie in Deutschland.

Auch in Deutschland selbst gibt es große Unterschiede. Besonders ausgeprägt sind diese bei Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss. Während in Bayern 71 Prozent von ihnen erwerbstätig waren, lag die Quote in Berlin bei nur 53 Prozent. Auch bei den mittleren und hohen Abschlüssen wiesen die Stadtstaaten Berlin und Bremen die niedrigsten Werte auf, während süddeutsche Länder wie Baden-Württemberg und Bayern ⁠an der Spitze lagen. Bei den höheren Bildungsabschlüssen fielen die Unterschiede zwischen den Bundesländern insgesamt geringer aus.

(Bericht von René Wagner, redigiert von Thomas ‌Seythal)