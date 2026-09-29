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mobilezone erhält EcoVadis Silber-Auszeichnung auf Gruppenstufe



29.09.2026 / 15:58 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 29. September 2026

mobilezone wurde von EcoVadis erneut für ihr nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Handeln ausgezeichnet. Im Rahmen der diesjährigen Bewertung konnte sich die mobilezone Gruppe weiter steigern und erhielt neu die Silbermedaille (Vorjahr: Bronzemedaille). Damit gehört mobilezone zu den besten 15 Prozent der weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen ihrer Grösse. Die Bewertung wurde auf Gruppenstufe durchgeführt und umfasst sämtliche Gesellschaften der mobilezone Gruppe.

Die Auszeichnung bestätigt die kontinuierliche Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsmanagements innerhalb der Gruppe. In den vergangenen Jahren hat mobilezone ihre Nachhaltigkeitsstrukturen und Prozesse konsequent ausgebaut. Dazu zählen unter anderem die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung entlang der europäischen ESRS-Themenstandards, die Integration neuer Gruppengesellschaften in das ESG-Management sowie die erfolgreiche Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach ISO 14001.

«Die Silbermedaille ist für uns Anerkennung und Ansporn zugleich. Wir werden unseren eingeschlagenen Weg engagiert weiterverfolgen und Nachhaltigkeit auch künftig gezielt in unsere Unternehmensentwicklung einbeziehen.» sagt Bernhard Mächler, CFO von mobilezone.

Detaillierte Informationen zur Nachhaltigkeitsinitiative von mobilezone sind im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht nachlesbar: https://www.mobilezoneholding.ch/de/ueber-uns/nachhaltigkeit.html



Über EcoVadis

EcoVadis (link) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings und zertifiziert weltweit Unternehmen im Bereich der Ökologie, soziale Themen und Nachhaltigkeit. Seit 2007 ist EcoVadis aktiv und hat auf Basis von international etablierten Standards und Richtlinien in mehr als 185 Ländern rund 175.000 Unternehmen bewertet.



Medienmitteilung (PDF)

Kontakt für Medienschaffende Pascal Boll

Director MVNO & Investor Relations mobilezone holding ag mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezoneDie mobilezone holding ag ist das führende auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte spezialisierte Unternehmen im Schweizer Markt. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. mobilezone beschäftigt rund 700 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Baden, Spreitenbach, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Die auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte fokussierte Gruppe ist breit aufgestellt und verfügt über führende Marktpositionen im Schweizer Retail mit der Marke mobilezone und im E-Commerce mit den Plattformen Apfelkiste.ch, mobilezone.ch und jusit.ch. Das Angebot von mobilezone (erhältlich am POS und online) umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Apfelkiste führt ein breites Sortiment an Device-Zubehör, Lifestyle- und Trendartikel. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO-Geschäft (Mobile Virtual Network Operator) mit den Marken TalkTalk und Digital Republic, das B2B-Geschäft, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte) mit der Marke jusit. MAREIN verfügt über umfassende Kompetenzen im Trendscouting, in der Entwicklung von Eigenmarken und in der Beschaffung von Produkten. Das Produktangebot von mobilezone richtet sich an Privat- und Firmenkunden, mit einem besonderen Fokus auf den Ausbau von wiederkehrendem Geschäft («Recurring Revenue»).www.mobilezoneholding.ch

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