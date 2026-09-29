Nach Angriffen - Saudi-Arabien nimmt wichtige Öl-Exporte wieder auf

Singapur, 29. ⁠Sep (Reuters) - Saudi-Arabien hat nach der Wiederaufnahme des Betriebs der Ost-West-Pipeline die Ölverladungen von seinem Hafen Yanbu am Roten Meer wieder aufgenommen. Dies geht aus Angaben von Händlern und aus Schifffahrtsdaten hervor. ‌Die Entwicklung verbessert die Aussichten für Ölexporte aus dem Nahen Osten. Drohnenangriffe hatten das Königreich am 11. September gezwungen, die ⁠Pipeline abzuschalten ⁠und die Rohölexporte von Yanbu aus zu stoppen. Saudi-Arabien machte irakische Milizen für die Angriffe verantwortlich.

Der staatliche Ölriese Saudi Aramco habe seine Kunden am Montagabend über den Ladeplan für Oktober aus Yanbu informiert, sagte ein Insider aus einer ‌asiatischen Raffinerie. Eine Stellungnahme von Aramco lag ‌zunächst nicht vor.

Die Wiederaufnahme der Verladungen in Yanbu dürfte die Rohölexporte aus dem Nahen Osten stützen. Der Krieg der USA mit ⁠dem Iran hat die Lieferungen durch die Straße von Hormus, ‌durch die vor dem Konflikt ein ⁠Fünftel des weltweiten Öls transportiert wurde, stark eingeschränkt. Die Website TankerTrackers.com, die über den Transport und die Lagerung von Erdöl informiert, schrieb am Dienstag auf der ‌Plattform X, Satellitenbilder zeigten die ⁠Verladung von fast zehn Millionen ⁠Barrel Rohöl in Yanbu. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen schätzten die Rohölverladungen aus Yanbu seit letzter Woche auf etwa zwei Millionen Barrel pro Tag. Analysten erwarten, dass die volle Kapazität der Pipeline von rund 5,5 Millionen Barrel pro Tag in etwa einem Monat wieder erreicht werden könnte.

(Bericht von Florence Tan, Siyi Liu, Trixie Yap in Singapur, ⁠geschrieben von Anneli Palmen, Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)