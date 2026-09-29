Novo Nordisk lizenziert wöchentliche Abnehmpille aus China

(Reuters) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk sichert sich in einem milliardenschweren Deal die Rechte an einer Abnehmpille des chinesischen Herstellers Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals. Novo leistet zunächst eine Vorabzahlung von 300 Millionen Dollar. Später winken erfolgsabhängige ‌Meilensteinzahlungen von bis zu 2,3 Milliarden Dollar, wie Hengrui am Dienstag mitteilte.

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