PlusAdipositas-Markt
Novo Nordisk lizenziert wöchentliche Abnehmpille aus China
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Novo Nordisk sichert sich für bis zu 2,6 Milliarden Dollar die Rechte an einer wöchentlichen Abnehmpille des chinesischen Herstellers Hengrui. Der dänische Pharmakonzern will damit im Wettbewerb mit Eli Lilly seine Position im Markt für Adipositas-Präparate ausbauen.
(Reuters) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk sichert sich in einem milliardenschweren Deal die Rechte an einer Abnehmpille des chinesischen Herstellers Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals. Novo leistet zunächst eine Vorabzahlung von 300 Millionen Dollar. Später winken erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 2,3 Milliarden Dollar, wie Hengrui am Dienstag mitteilte.
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