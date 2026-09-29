NVIDIA Corp. - Vor Ausbruch nach Norden?

Die Nvidia-Aktie pendelt seit November 2025 unter dem Strich seitwärts. Nach dieser ausgeprägten Seitwärtsphase baut sich ein zunehmend spannendes Setup auf – möglicherweise sogar ein Ausbruchsszenario. Schließlich bildet die jüngste Seitwärtsphase ein sog. „rounding bottom“. Dieses klassische Trendfortsetzungsmuster steht nun möglicherweise vor der Auflösung, denn das gestrige Aufwärtsgap (226,94 USD zu 228,47 USD) unterstreicht die Ambitionen der Bullen (siehe Chart). Die Nackenlinie der diskutierten Formation fällt dabei mit den historischen Hochständen bei 230/236 USD zusammen. Entsprechend würde ein Ausbruch für ein doppeltes Kaufsignal sorgen: Zum einen ein neues Allzeithoch und zum anderen die Auflösung des beschriebenen „rounding bottom“. Rein rechnerisch hält die beschriebene Trendfortsetzungsformation ein Anschlusspotenzial von 45 USD bereit, welches zu einem Kursziel im Bereich von 280 USD führt. Rückenwind kommt aktuell von diversen Indikatoren. So sind beispielsweise MACD und Relative Stärke (Levy) auf Tages- wie auch auf Wochenbasis freundlich zu interpretieren. Unter dem Strich dürfte ein doppelter Ausbruch die jüngste Lethargie nachhaltig beenden. Als Stopp ist dagegen das alte Allzeithoch bei 212 USD prädestiniert.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: LSEG, tradesignal²

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