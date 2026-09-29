von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

NVIDIA Corp. - Vor Ausbruch nach Norden?

HSBC · Uhr
Thema: KI
onvista bei Google bevorzugen
HSBC Daily Trading

Vor Ausbruch nach Norden?

Die Nvidia-Aktie pendelt seit November 2025 unter dem Strich seitwärts. Nach dieser ausgeprägten Seitwärtsphase baut sich ein zunehmend spannendes Setup auf – möglicherweise sogar ein Ausbruchsszenario. Schließlich bildet die jüngste Seitwärtsphase ein sog. „rounding bottom“. Dieses klassische Trendfortsetzungsmuster steht nun möglicherweise vor der Auflösung, denn das gestrige Aufwärtsgap (226,94 USD zu 228,47 USD) unterstreicht die Ambitionen der Bullen (siehe Chart). Die Nackenlinie der diskutierten Formation fällt dabei mit den historischen Hochständen bei 230/236 USD zusammen. Entsprechend würde ein Ausbruch für ein doppeltes Kaufsignal sorgen: Zum einen ein neues Allzeithoch und zum anderen die Auflösung des beschriebenen „rounding bottom“. Rein rechnerisch hält die beschriebene Trendfortsetzungsformation ein Anschlusspotenzial von 45 USD bereit, welches zu einem Kursziel im Bereich von 280 USD führt. Rückenwind kommt aktuell von diversen Indikatoren. So sind beispielsweise MACD und Relative Stärke (Levy) auf Tages- wie auch auf Wochenbasis freundlich zu interpretieren. Unter dem Strich dürfte ein doppelter Ausbruch die jüngste Lethargie nachhaltig beenden. Als Stopp ist dagegen das alte Allzeithoch bei 212 USD prädestiniert.

NVIDIA Corp. (Daily)

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia

Das könnte dich auch interessieren

Softwarekonzern
SAP-Chef sieht historische Wachstumschance durch KI-Produktegestern, 04:07 Uhr · dpa-AFX
SAP-Chef sieht historische Wachstumschance durch KI-Produkte
Aktien New York Ausblick
Ölpreise und KI-Nachrichten belasten Wall Streetgestern, 12:26 Uhr · dpa-AFX
Die Börse in New York
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"heute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek24. Sept. · The Market
Alle Plus-Analysen