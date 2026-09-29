Was bewegt die Aktie?

Nvidia startet mit Open Agent Safety eine Plattform, mit der Unternehmen autonome KI-Agenten absichern können. Ihr Kernbestandteil Open Shell soll den Zugriff solcher Agenten auf fremde Systeme und Netzwerke technisch begrenzen. Die Plattform umfasst außerdem eine Überwachung verdächtiger Netzwerkaktivitäten. Ein großer Teil soll als Open Source verfügbar werden, damit Unternehmen darauf eigene Sicherheitslösungen aufbauen können.

Die Software erweitert Nvidias Geschäft mit KI um einen weiteren Bereich. Microsoft, Dell, Intel, Oracle und Cisco nutzen die Plattform bereits. Nvidia arbeitet zudem mit Anthropic zusammen, um cloudbasierte Agenten über Open Shell abzusichern. Diese Nutzung gibt der Plattform einen Ausgangspunkt für weitere Verbreitung. Entscheidend wird sein, ob Unternehmen die Sicherheitsfunktionen dauerhaft in ihre Anwendungen einbinden.

Parallel dazu stockt Nvidia sein Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden Dollar auf. Damit stehen insgesamt rund 235 Milliarden Dollar für Rückkäufe zur Verfügung. Nvidia will das Programm bis zum Geschäftsjahr 2028 umsetzen. Der zusätzliche Rahmen ist erheblich und kann die Nachfrage nach der eigenen Aktie stützen, wenn Nvidia die Rückkäufe tatsächlich durchführt.

Die Kursreaktion fiel dennoch verhalten aus: Die Nvidia-Aktie stieg zunächst deutlich über 230 Dollar, beendete den Handelstag aber unter dieser Marke. Damit setzte sich die anfängliche Bewegung trotz der beiden Meldungen bis zum Handelsschluss nicht fort. Für die weitere Entwicklung zählt, wie Nvidia den Rückkaufrahmen nutzt und wie sich die neue Softwareplattform bei Unternehmen etabliert.

Martins Einschätzung

Das größere Rückkaufprogramm zeigt Vertrauen in das eigene Geschäft und in die künftige Nachfrage nach Grafikprozessoren. Zugleich eröffnet die Sicherheitsplattform Nvidia zusätzliche Möglichkeiten im Softwaregeschäft. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 19 bleibt die Aktie attraktiv; die Entwicklung der Rückkäufe und die Nutzung der Plattform sind die nächsten wichtigen Maßstäbe.