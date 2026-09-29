OpenAI-Entwicklertag im Fokus. Oura verschiebt Börsengang.

► Meine Trades. Direkter Austausch. 👉 https://markuskoch.de/link/youtube/description *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



Die Wall Street startet kaum verändert in den Tag. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen pausieren bei 5,22 Prozent, Brent bei etwa 105 US-Dollar. Gleichzeitig bleiben die Signale aus den Gesprächen zwischen den USA und Iran widersprüchlich. Von „konstruktiven“ Verhandlungen ist die Rede, ein diplomatischer Durchbruch zeichnet sich aber bislang nicht ab. Im Mittelpunkt steht heute erneut Künstliche Intelligenz. Beim OpenAI Entwickler-Tag wird ein eigener persönlicher KI-Agent erwartet, der direkt mit Meta‘s Muse konkurrieren könnte. Gleichzeitig hat OpenAI die Veröffentlichung von Astra 6.1 wegen Sicherheitsbedenken gestoppt. Erstmals hält damit ein führendes KI-Labor ein größeres Modell öffentlich aus Sicherheitsgründen zurück. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt Anthropic. In dem noch nicht veröffentlichten Börsenprospekt werden langfristige Verpflichtungen für Cloud, Rechenleistung und Infrastruktur von insgesamt 518 Milliarden US-Dollar genannt. Advanced Micro Devices kauft zudem Fei-Fei Lis World Labs für 8,2 Milliarden US-Dollar und baut damit selbst Know-how bei KI-Modellen auf. Das Oura den Börsengang wegen des unsicheren Umfelds vertagt, könnte als schlechtes Omen für den IPO von Anthropic gesehen werden.



*Werbung