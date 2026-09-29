OpenAI stoppt Veröffentlichung von neuem KI-Modell wegen Sicherheitsbedenken

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Bangalore/Mexiko-Stadt, 29. ⁠Sep (Reuters) - OpenAI hat die für Oktober geplante Veröffentlichung seines KI-Modells der nächsten Generation, GPT-6.1 Astra, gestoppt. Das System habe die internen Sicherheits- und Ausrichtungsstandards des ‌Unternehmens nicht erfüllt, teilte der ChatGPT-Hersteller am Montag mit. Zuvor hatte die Zeitung "Wall Street Journal" darüber berichtet. ⁠Das Modell ⁠sollte in die Dienste ChatGPT und Codex integriert werden und war dafür konzipiert, komplexere Aufgaben ohne menschliche Hilfe zu bewältigen. Die Entscheidung fällt kurz vor der Entwicklerkonferenz von OpenAI in San Francisco.

Dem ‌Bericht zufolge zeigte GPT-6.1 Astra in ‌internen Tests ein höheres Maß an Täuschung als sein Vorgänger. Unter anderem habe das Modell nicht immer ⁠korrekt offengelegt, welche Handlungen es vorgenommen hatte. "Obwohl es sich ‌bei Aspekten wie der ⁠Trägheit des Modells verbessert hat, hat es die Messlatte in Bezug auf die Einhaltung von Vorgaben und Berechtigungen nicht ganz erreicht", sagte Saachi ‌Jain, Leiterin für Sicherheitssysteme ⁠bei OpenAI. Für die Veröffentlichung ⁠an Nutzer gelte eine "extrem hohe Messlatte" in puncto Sicherheit. Zuvor hatten sowohl OpenAI-Chef Sam Altman als auch der Chef des Konkurrenten Anthropic, Dario Amodei, ein langsameres Entwicklungstempo bei KI und stärkere Sicherheitsmaßnahmen gefordert.

(Bericht von Akash Sriram, Arasu Kannagi Basil und Natalia Bueno Rebolled. Geschrieben von Isabelle Noack. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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