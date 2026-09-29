Neue Finanzierungsrunde

OpenAI will Bewertung auf 1,4 Billionen Dollar treiben

onvista · Uhr
Thema: KI
Jemand hält ein Smartphone mit dem Logo von OpenAI.
Quelle: Adobe.com/Dmytro
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Der ChatGPT-Entwickler OpenAI will in einer neuen Finanzierungsrunde mindestens 30 Milliarden US-Dollar an Kapital aufnehmen. Das berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Verweis auf informierte Personen.

Bei der Bewertung strebt OpenAI dem Bericht zufolge 1,4 Billionen US-Dollar an. Damit könnte OpenAI den Rivalen Anthropic beim Wert überholen. Beide Konzerne sind noch in Privatbesitz, die Bewertungen spiegeln wider, zu welchen Kursen ausgewählte Investoren bei diesen Finanzierungsrunden Anteile erwerben können.

Den Insidern zufolge handle es sich noch um frühe Überlegungen, die sich noch ändern könnten. Der Wunsch nach einer weiteren Finanzierungsrunde komme jedoch von der Investorenseite, hieß es weiter. OpenAI selbst lehnte einen Kommentar ab.

Dots: OpenAI stellt KI-Agenten für den Alltag vorheute · 18:09 Uhr · dpa-AFX

Mit der Veröffentlichung von ChatGPT im Herbst 2022 trat OpenAI die KI-Rally los, muss aber zunehmend mit Wettbewerbern wie Anthropic um Aufmerksamkeit buhlen, wie auch mit etablierten Tech-Konzernen wie Meta, die eigene KI-Modelle entwickeln und vertreiben.

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