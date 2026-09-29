Palantir Technologies - Relative Stärke plus Konsolidierungsformation

Die Palantir-Aktie gehört derzeit zu unseren bevorzugten Beispielen für einen markttechnischen Ansatz, bei dem wir ein hohes Momentum und den Abschluss einer charttechnischen Konsolidierungsformation miteinander kombinieren. So bildet die Kursentwicklung der vergangenen Wochen zunächst eine seitliche Schiebezone zwischen 188 USD und 165 USD. Genau diese Art der Konsolidierung ist grundsätzlich konstruktiv zu werten – insbesondere dann, wenn der übergeordnete Aufwärtstrend intakt bleibt. Mit dem jüngsten Verlaufshoch (194,68 USD) schickt sich der Technologietitel an, diese trendbestätigende Formation nach oben aufzulösen – und zwar mit einer hohen Relativen Stärke nach Levy (1,29). Damit ist eines unserer Lieblings-Setups erfüllt. Rein rechnerisch hält die angeführte Tradingrange ein Anschlusspotenzial von 23 USD bereit, womit das bisherige Allzeithoch bei 207,52 USD wieder auf die Agenda rückt. An dieser Stelle wird es besonders interessant: Bei einem Vorstoß in „uncharted territory“ wäre die deutlich größere Konsolidierungsformation der letzten 15 Monate ebenfalls aufgelöst. Um die doppelte Ausbruchschance nicht zu gefährdet, gilt es dagegen, das „swing low“ bei 164,55 USD in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: LSEG, tradesignal²

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