von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Palantir Technologies - Relative Stärke plus Konsolidierungsformation

HSBC · Uhr
Thema: RüstungKI
onvista bei Google bevorzugen
HSBC Daily Trading

Relative Stärke plus Konsolidierungsformation

Die Palantir-Aktie gehört derzeit zu unseren bevorzugten Beispielen für einen markttechnischen Ansatz, bei dem wir ein hohes Momentum und den Abschluss einer charttechnischen Konsolidierungsformation miteinander kombinieren. So bildet die Kursentwicklung der vergangenen Wochen zunächst eine seitliche Schiebezone zwischen 188 USD und 165 USD. Genau diese Art der Konsolidierung ist grundsätzlich konstruktiv zu werten – insbesondere dann, wenn der übergeordnete Aufwärtstrend intakt bleibt. Mit dem jüngsten Verlaufshoch (194,68 USD) schickt sich der Technologietitel an, diese trendbestätigende Formation nach oben aufzulösen – und zwar mit einer hohen Relativen Stärke nach Levy (1,29). Damit ist eines unserer Lieblings-Setups erfüllt. Rein rechnerisch hält die angeführte Tradingrange ein Anschlusspotenzial von 23 USD bereit, womit das bisherige Allzeithoch bei 207,52 USD wieder auf die Agenda rückt. An dieser Stelle wird es besonders interessant: Bei einem Vorstoß in „uncharted territory“ wäre die deutlich größere Konsolidierungsformation der letzten 15 Monate ebenfalls aufgelöst. Um die doppelte Ausbruchschance nicht zu gefährdet, gilt es dagegen, das „swing low“ bei 164,55 USD in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

Palantir Technologies (Weekly)

Chart Palantir Technologies
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Chart Palantir Technologies
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Wettlauf mit China
Trump lehnt KI-Bremse ab – Gates warnt vor Risikengestern, 05:42 Uhr · Reuters
KI-Apps auf einem Smartphone
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"heute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek24. Sept. · The Market
Alle Plus-Analysen