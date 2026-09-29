Palo Alto: Die Bewertung macht den Einstieg riskant

Was bewegt die Aktie?

Palo Alto Networks hat mit Chronosphere einen Geschäftsbereich hinzugewonnen, dessen wiederkehrender Jahresumsatz seit der Übernahme deutlich gestiegen ist. Bei der Übernahme lag er bei rund 160 Millionen Dollar, inzwischen sind es mehr als 500 Millionen Dollar. Palo Alto Networks vereinbarte den Kauf Ende 2025 für 3,3 Milliarden Dollar und schloss ihn Anfang 2026 ab. Die Software ermöglicht Unternehmen, ihre Cloud-, Software- und KI-Infrastruktur in Echtzeit zu überwachen.

Interessant wird die Verbindung von Chronosphere mit KI-Agenten. Wenn Palo Alto Networks erkannte Probleme damit automatisch beheben kann, könnte das Angebot für Kunden zusätzlichen Nutzen schaffen. Das ist eine Möglichkeit für die weitere Entwicklung, kein bereits erreichter Stand. Mit Prisma Airs bietet das Unternehmen außerdem eine Plattform zur Absicherung von KI-Anwendungen, Modellen, Agenten und Daten. Zusammen zeigen diese Angebote, wo Palo Alto Networks weiteres Wachstum erzielen könnte.

Die Aktie ist allerdings schon stark gestiegen. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate liegt bei 93. Zum Vergleich: Ein Verhältnis von 56 im Durchschnitt ist bereits hoch. Damit setzt der Kurs anhaltend kräftiges Gewinnwachstum voraus. Schwächt sich dieses Wachstum ab, dürfte die Bewertung schwer zu rechtfertigen sein.

BTIG erhöhte sein Kursziel für die Aktie von 404 auf 425 Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei. Chronosphere spielt bei dieser Einschätzung eine wichtige Rolle. Für einen Einstieg zählt neben dem Kursziel jedoch auch, wie weit der Kurs bis zu einer sinnvollen Absicherung fallen könnte. Gerade nach dem schnellen Anstieg fällt diese Abwägung bei Palo Alto Networks ungünstig aus.

Charttechnik

Nach einer kleineren Korrektur zeichnet sich ein doppelter Boden ab. Steigt die Aktie über 400 Dollar, liegt das nächste charttechnische Ziel im oberen 470-Dollar-Bereich. Für einen Einstieg nach einem solchen Ausbruch käme das jüngste Zwischentief als Absicherung infrage. Bis zum BTIG-Kursziel von 425 Dollar ist der mögliche Kursgewinn im Verhältnis zu diesem Risiko gering.

Martins Einschätzung

Chronosphere und die KI-Sicherheitsplattform machen das Geschäft von Palo Alto Networks attraktiv. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 93 und dem bereits starken Kursanstieg überzeugt das Verhältnis zwischen möglichem Gewinn und Risiko für einen neuen Einstieg derzeit nicht.