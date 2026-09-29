Pistorius will für Milliarden 16 neue A400M-Transporter kaufen

Berlin, 29. ⁠Sep (Reuters) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat den Kauf von 16 neuen Transportflugzeugen des Typs Airbus A400M in Aussicht gestellt. Die Bundeswehr denke "sehr konkret" darüber nach, 16 ihrer bisherigen Maschinen, die nur für logistische Zwecke ‌ausgelegt seien, durch neue, voll einsatzfähige taktische Flugzeuge zu ersetzen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande eines Besuchs des ⁠Airbus-Werks in ⁠Bremen. Als Grund nannte er die veränderte Sicherheitslage. Die Kosten für die Neubeschaffung bezifferte er auf einen Milliardenbetrag. Geschätzt kosten die Flugzeuge pro Stück zwischen 150 und 200 Millionen Euro je nach Ausstattung.

Die Bundeswehr verfügt derzeit über 53 Flugzeuge des Typs ‌A400M. Davon seien jedoch 16 Maschinen nicht ‌für den militärischen Einsatz im engeren Sinne ausgestattet, erklärte Pistorius. Ihnen fehlten beispielsweise Systeme zur Abwehr von Raketen. "Die aktuelle Sicherheitslage erfordert, dass wir ⁠das einmal überdenken", sagte der Minister. Mit dem Austausch der Flugzeuge ‌würde die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe "noch ⁠einmal deutlich erhöht".

Vor einer endgültigen Entscheidung sei jedoch die Zustimmung des Bundestages erforderlich, betonte Pistorius. Zudem gebe es bei den laufenden Gesprächen mit Airbus noch Klärungsbedarf. Die Bundeswehr habe ‌hohe Anforderungen an die Einsatzbereitschaft ⁠der Flugzeuge und klare Vorstellungen ⁠bezüglich der Betriebskosten. Sollte es zu dem Geschäft kommen, würden die 16 ausgemusterten Maschinen Partnerländern zum Kauf angeboten. Pistorius hob hervor, dass eine solche Bestellung zudem industrielle Kapazitäten und Arbeitsplätze am Standort Bremen und in Deutschland sichern würde.

Der Minister lobte den A400M als "das beste Flugzeug seiner Art". Anfängliche "Kinderkrankheiten" seien überwunden. Weltweit flögen zehn Nationen mehr als 120 Maschinen dieses Typs.

(Bericht ⁠von Markus Wacket; redigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)