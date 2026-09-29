Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Rückzug von Spahn/Haushaltsausschuss

dpa-AFX · Uhr
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FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Rückzug von Spahn/Haushaltsausschuss:

"Dass sich Spahn aktuell auf Wahlkreis und Familie konzentrieren möchte, ist verständlich. Das Bundestagsmandat muss er nun aber auch ordentlich ausüben - oder sich ganz aus der Politik zurückziehen. All das aber ist kein Grund, dass Spahn und seine Familie nicht nur Kritik, sondern auch Hass abbekommen."/DP/jha

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