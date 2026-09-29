Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Handwerk

dpa-AFX · Uhr
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BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Handwerk:

"Das wertvollste Kapital im Wettbewerb ist die Kombination aus theoretischem Wissen und praxisorientierten Fähigkeiten. Anders ausgedrückt: Das duale Ausbildungssystem, für das Deutschland von anderen Ländern geradezu beneidet wird, ist seit Jahrzehnten der Garant für gut qualifiziertes Personal in den Firmen, fundierte berufliche Laufbahnen und qualitativ hochwertige Handwerkerleistungen."/yyzz/DP/he

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