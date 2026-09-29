Pressetimme: 'Weser-Kurier' zu Reformen

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Reformen:

"Wenig zu holen sein wird durch die geplante Streichung von fünf Kinderkrankentagen. Daten der gesetzlichen Krankenkassen belegen eindeutig, dass kaum jemand die Höchstgrenze ausnutzt. Gemessen am Gesamtetat ist das ein Kleckerbetrag. Für die betroffenen - oft kinderreichen - Familien aber nicht. Denen etwas wegzunehmen, ist schäbig. Damit wird Linnemann allenfalls bei den sozialpolitischen Taliban des CDU-Mittelstands punkten können, aber nicht beim Wähler. Stattdessen deutet sich beim Kinderkrankengeld wie bei der Pflegeversicherung an, dass bei den kleinen Leuten Abstriche gemacht, die Vermögenden aber geschont werden. Das wird die Akzeptanz für Reformen weiter verringern."/DP/jha