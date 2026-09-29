Was bewegt die Aktie?

Die Redcare-Pharmacy-Aktie steigt um 5,5 Prozent. Auslöser ist die höhere Umsatzprognose für das laufende Jahr: Redcare erwartet nun ein Wachstum von 16 bis 18 Prozent statt zuvor 15 bis 17 Prozent. Schon am Vortag stieg der Kurs nach der Anhebung. Der weitere Anstieg ist angesichts der neuen Erwartungen nachvollziehbar.

Entscheidend ist das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Hier rechnet Redcare jetzt mit einem Umsatzplus von 45 bis 51 Prozent; zuvor lag die Spanne bei 35 bis 43 Prozent. Damit soll der Umsatz in diesem Bereich 730 bis 760 Millionen Euro erreichen. Bislang hatte das Unternehmen 680 bis 720 Millionen Euro erwartet. Schon die Untergrenze der neuen Wachstumsspanne liegt über der bisherigen Obergrenze.

Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten gewinnt für Redcare an Bedeutung. Dazu trägt das E-Rezept bei. Bei rezeptfreien Produkten erwartet das Unternehmen weiterhin zehn bis zwölf Prozent Wachstum. Diese stabile Prognose ist angesichts der Konkurrenz durch Drogerieketten ebenfalls positiv. Die Prognose für das Gesamtergebnis bleibt bestehen. Bei gleichbleibender Ergebnismarge würde der höhere Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu einem höheren absoluten Ergebnis führen.

Die detaillierten Zahlen will Redcare am 29. Oktober vorlegen. Dann wird sich zeigen, wie sich das höhere Wachstum bei verschreibungspflichtigen Medikamenten im Ergebnis niederschlägt. Für die Aktie zählt bis dahin vor allem die angehobene Umsatzprognose. Das Geschäft mit rezeptfreien Produkten soll zugleich im bisher erwarteten Tempo wachsen.

Charttechnik

In den vergangenen drei Jahren fiel der Kurs von 171 auf im Tief nur noch knapp 30 Euro. Zuletzt setzte sich eine Aufwärtsbewegung ein zweites Mal fort. Überwindet die Aktie ihre jüngsten Zwischenhochs, könnte der Kurs weiter bis in den Bereich von 87 bis 89 Euro steigen.

Martins Einschätzung

Die höhere Umsatzprognose stützt den Kursanstieg. Nach der starken Kursbewegung der vergangenen zwei Wochen und dem zuvor deutlichen Rückgang erscheint ein Neueinstieg vorerst zu riskant.